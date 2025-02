video suggerito

Jake Paul: "Tyson ha il Parkinson, lo ha curato col veleno di rospo per combattere". Poi nega tutto Pesanti affermazioni di Jake Paul su Mike Tyson: l'ex campione dei pesi massimi avrebbe la malattia di Parkinson, curata con "veleno di rospo". Poi lo youtuber ritratta, ma viene sommerso di critiche. L'entourage di Tyson smentisce tutto: "Mike è felice e perfettamente sano".

A cura di Paolo Fiorenza

Dichiarazioni assurde, fatte con una leggerezza altrettanto assurda: Jake Paul in un intervento in diretta a un podcast si è lasciato scappare che Mike Tyson avrebbe la malattia di Parkinson e pur di poter combattere contro di lui nell'incontro dello scorso novembre (vinto ai punti dallo youtuber dopo 8 round a senso unico) si sarebbe ‘curato' con veleno di rospo. Se quest'ultima pratica dell'ex campione dei pesi massimi è ben nota avendola raccontata lui stesso, la roba del Parkinson è assolutamente inedita e ovviamente clamorosa. Peccato che Paul dopo l'esplosione delle sue frasi, si sia affrettato a smentirle, così come l'entourage di Tyson, che ha fatto sapere che "sta benissimo".

Jake Paul abbraccia Mike Tyson alla fine del loro combattimento

Le dichiarazioni di Jake Paul su Mike Tyson malato di Parkinson

Paul aveva affermato che Tyson soffriva del Parkinson prima del loro incontro del 15 novembre scorso, lo aveva fatto durante una trasmissione con lo streamer Adin Ross. In quella circostanza, lo youtuber americano aveva affermato che Iron Mike aveva usato la droga psichedelica nota come "veleno di rospo" (perché prodotta dal rospo in questione) per curarsi dal Parkinson e quindi poter "tornare a combattere". Quando Ross gli aveva chiesto come funzionava questo trattamento, Paul aveva risposto: "Si fuma".

Parole che hanno generato un'ondata di critiche sui social, costringendo Paul a ritrattare e chiarire le sue parole sul suo profilo X : "Mike Tyson non aveva il Parkinson… diamine! Ma perché Internet è così stupido? Ho fatto un errore. Volevo dire che usava un rospo per curare il suo dolore. Ne ha parlato molte volte. Proprio come me. Come molti altri".

La smentita di Paul non gli evita una pioggia di critiche

Tuttavia, le critiche a Paul non sono cessate sui social dopo la sua precisazione: è stato sottolineato che Jake aveva ripetuto più di una volta l'affermazione sul Parkinson durante la trasmissione, dunque non poteva essere un semplice malinteso. "L'hai detto due volte. Non è che lo hanno inventato o riempito gli spazi vuoti. Lo hai detto, ti sei fermato e lo hai ripetuto. Non è colpa della fonte che lo ha riportato, è colpa tua", ha commentato qualcuno in risposta al post. Altri si sono chiesti come fosse possibile confondere una patologia come il Parkinson (una malattia degenerativa che attacca il sistema nervoso e per la quale non esiste cura, anche se i trattamenti possono aiutare a tenere sotto controllo i sintomi) con un dolore fisico, sottolineando la gravità delle sue affermazioni.

L'entourage di Tyson: "Mike è felice e perfettamente sano"

In questo caos mediatico generatosi, Tyson non poteva restare in silenzio su una vicenda così seria. I rappresentanti dell'ex pugile sono dunque intervenuti per smentire le dichiarazioni di Paul: "Mike è felice e perfettamente sano. Non ha il Parkinson né nessun'altra malattia", hanno affermato, mettendo fine alle speculazioni sulla salute dell'ex ‘uomo più cattivo sul pianeta'.