Il nuovo abisso di Tyson, si droga fumando veleno di rospo: “Nei miei sballi ho visto la morte” Mike Tyson, ex fenomenale pugile, in una lunga intervista ha svelato di aver tratto benefici fumando veleno di rospo: “Mi ha migliorato, il rospo spoglia l’ego”.

A cura di Alessio Morra

Mike Tyson è uno dei più grandi pugili di ogni tempo. Ha avuto una carriera particolare, esploso giovanissimo, ha dominato per quattro anni, poi un clamoroso ko in Giappone prima di finire in galera e quando è uscito è tornato sul ring, nel famoso incontro in cui diede un morso a Evander Holyfield, il suo grande rivale. Da quel momento sono passati oltre vent'anni, in cui Tyson ha vissuto alti e bassi e spesso ha parlato di alcuni particolari della sua vita. In un'intervista rilasciata al New York Post ha rivelato di drogarsi fumando veleno di rospo.

Parlando al New York Post ‘Iron Mike' ha dichiarato di sentirsi meglio da un po' di tempo a questa parte: "Sono più creativo, riesco a concentrarmi, sono più presente come uomo d'affari e imprenditore ed è così perché ho fumato il veleno del ‘Bufo alvarius' (un rospo ndr.). L'ho provato quattro anni fa per sfida. Facevo uso di droghe pesanti come la cocaina e quindi perché no? Sono entrato in un'altra dimensione, e sono come ‘morto' durante il mio primo viaggio". E il rospo è stato determinante in questi anni nella vita di Tyson: "Perché mi ha insegnato che non sarò qui per sempre, tutti abbiamo una data di scadenza. A quei tempi ero un relitto, il mio avversario più duro ero proprio io e avevo una bassa autostima. Il rospo ti spoglia dell'ego, ti aiuta a raggiungere il massimo potenziale. La gente vede come sono cambiato da allora".

L'ex pugile, che oggi ha 55 anni, ha raccontato di aver fumato il veleno del rospo 53 volte e in un paio di occasioni lo ha fumato pure tre volte in un solo giorno. "Le persone con un grande ego hanno una bassa autostima. Usiamo il nostro ego per sovvenzionarlo, il rospo spoglia l'ego. Lo scopo del rospo è raggiungere il massimo del tuo potenziale". Da quando ha iniziato a farne uso, Tyson si dice cambiato, ha ritrovato la famiglia e ha perso oltre quaranta chili. E adesso Tyson ha un intero allevamento di rospi nel suo ranch nel sud della California. Il ‘Bufo alvarius' è un anfibio del Messico ed è conosciuto come il rospo nel deserto di Sonora.