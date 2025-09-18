Italia-Ucraina oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming

La terza partita dell’Italia dei Mondiali di volley 2025 sarà contro l’Ucraina e si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2: sarà visibile anche da parte degli abbonati di DAZN. Streaming con RaiPlay e DAZN.

L'Italia torna in campo oggi nella terza e ultima partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo maschile 2025: gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno l'Ucraina alle ore 15:30 allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine, e il match si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 oppure in streaming con RaiPlay, DAZN e VBTV.

Dopo la vittoria con Algeria e la sconfitta con il Belgio, sarà l'Ucraina la terza e ultima avversaria della formazione guidata da Ferdinando De Giorgi nella fase a gironi. Gli Azzurri sono inseriti nel gruppo F: in base al regolamento le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale. Dopo la sconfitta subita dai belgi nel secondo match, la partita contro gli ucraini assume un valore importante per il passaggio del turno.

Partita: Italia-Ucraina

Orario: 15:30 italiane

Dove: Smart Arena Coliseum, Quezon City

Quando: giovedì 18 settembre 2025

Diretta TV: Rai, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Ucraina in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Ucraina in TV? La partita è in programma martedì 16 settembre 2025 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sulla Rai, telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. La sfida si potrà seguire anche su DAZN, potranno farlo gli abbonati: per farlo servirà una Smart TV o un dispositivo come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure una console PlayStation o Xbox.

Italia-Ucraina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per seguire in diretta streaming la terza partita dei Mondiali 2025 di pallavolo maschile gli appassionati di volley e di sport potranno collegarsi su RaiPlay, accessibile gratuitamente. Gli abbonati di DAZN potranno fare la stessa cosa, sfruttando un computer, un tablet o uno smartphone, oltre alla già citata Smart TV. C'è poi VBTV, la piattaforma online della Federazione internazionale di pallavolo, serve anche in questo caso però un abbonamento.