Italia-USA oggi ai Mondiali di pallavolo femminile per la finale 3° posto: orario e dove vederla in TV e streaming L’Italia affronta gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto ai Mondiali di volley femminile: in palio c’è la medaglia di bronzo. La partita si gioca sabato 15 ottobre alle ore 16:00, diretta TV in chiaro sulla Rai.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si giocherà la medaglia di bronzo ai Mondiali di volley femminile del 2022 contro gli Stati Uniti. Le Azzurre non sono riuscite a battere il Brasile in semifinale e ora puntano almeno all'ultimo gradino del podio della rassegna iridata per prendersi il terzo posto. La ‘finalina' si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 16:00 ad Apeldoorn, in Olanda e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Le Azzurre hanno perso 3-1 la semifinale in maniera netta e sono state battute per la seconda volta dalla selezione verdeoro, che era stata l'unica a riuscirci nel corso del torneo: tantissima la delusione tra le azzurre con Paola Egonu finita nell'occhio del ciclone.

Le ragazze di Davide Mazzanti vorranno riscattarsi per tornare sul podio e dare continuità all'argento di quattro anni fa. Della formazione americana, allenata dalla leggenda Karch Kiraly e reduce dalla sconfitta in quattro set contro le campionesse del mondo uscenti della Serbia, fanno parte diverse atlete pallavoliste che giocano nella Serie A1 femminile e conoscono bene le Azzurre.

Italia-USA, a che ora si gioca la finale per il terzo posto ai Mondiali di Volley

Si disputa oggi, sabato 15 ottobre 2022, la finale per il terzo posto dei Mondiali di pallavolo femminile. Italia e USA scenderanno in campo al GelreDome di Arnhem, in Olanda, alle ore 16:00.

Dove vedere Italia-USA di pallavolo femminile sui canali Rai

La Rai ha trasmesso in diretta e in chiaro tutti gli incontri dell'Italia del Mondiale femminile di pallavolo e farà lo stesso anche per la finale per il terzo posto, che vedrà di fronte le Azzurre e gli Stati Uniti. Il match sarà visibile sui Rai 2 dalle ore 16:00, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Ci sarà la diretta pure per Sky, che trasmetterà l'incontro su Sky Sport Arena (canale 204) con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Francesca Piccinini. In streaming Italia-USA sarà visibile su raiplay.it, ma pure Sky Go e Now.