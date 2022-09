Italia-Slovenia oggi in semifinale ai Mondiali di volley, orario e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia oggi si troverà di fronte la Slovenia nella sfida valida per la semifinale dei Mondiali 2022 di volley maschile: tutte le informazioni sul match, l’orario e dove vederlo in TV e streaming. In palio la finale contro una tra Brasile e Polonia.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia si gioca l'accesso alla finale dei Mondiali 2022 di volley maschile contro la Slovenia. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno uno dei paesi ospitanti della manifestazione: la gara si disputerà oggi sabato 10 settembre a Katowice in Polonia alle ore 21:00. Diretta TV in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Sarà un remake della finale degli Europei 2021, quando la Nazionale Italiana si impose al tie-break.

La selezione azzurra ha fatto un percorso fantastico in questa rassegna e dopo aver infilato tre vittorie senza problemi nel girone (Canada, Turchia e Cina) è riuscita ad avere la meglio agli ottavi su Cuba e ha eliminato la Francia al tie-break in rimonta nei quarti. In caso di vittoria, gli azzurri torneranno in campo domani per la finale contro la vincente dell'altra semifinale che vede sfidarsi Brasile e Polonia. Ecco tutte le informazioni sulla partita: orario e dove vederla in diretta tv e streaming.

Dove vedere Italia-Slovenia di pallavolo maschile in tv sui canali Rai

Dove seguire in tv e in streaming Italia-Slovenia? La semifinale dei Mondiali 2022 di volley maschile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Volleyball World Tv.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Slovenia

Quando si gioca Italia-Slovenia di volley? L'inizio della partita dei Mondiali di Pallavolo è fissato per le ore 21:00. Il match verrà trasmesso sui canali Rai. Sarà la seconda semifinale in programma, dopo la prima tra Brasile e Polonia che avrà inizio alle 18:00.

Contro chi gioca in finale l'Italia se vince

Chi si troverà di fronte l'Italia di De Giorgi in caso di qualificazione per la finale dei Mondiali di volley 2022? Gli Azzurri se la vedrebbero con la vincente dello scontro tra Brasile-Polonia per una medaglia d'oro che manca nel palmares azzurro da 24 anni. In caso di sconfitta, invece, gli azzurri giocheranno per la medaglia di bronzo contro la formazione sconfitta nell'altra semifinale.