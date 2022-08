Italia d’oro nel tiro al volo! Silvana Stanco superlativa, conquista il pass per le Olimpiadi Silvana Stanco ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Larnaca a Cipro. Si tratta di una doppietta per gli atleti italiani, visto che Jessica Rossi si è piazzata sul terzo gradino del podio, portando a casa un bel bronzo.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia sportiva non smette di esultare per i successi dei suoi portacolori. L'ultima gioia, dopo quelle arrivate dal nuoto, dal ciclismo e dall'atletica arriva dal tiro a volo, grazie a Silvana Stanco. L'azzurra classe 1993 si è resa protagonista di una prova eccezionale che le ha permesso di conquistare la medaglia d'oro agli Europei di Larnaca a Cipro. Si tratta di una doppietta per gli atleti italiani, visto che Jessica Rossi si è piazzata sul terzo gradino del podio, portando a casa un bel bronzo.

Iniziano benissimo dunque gli Europei di tiro a volo per i nostri colori. La rassegna che si disputa in terra cipriota ha regalato una doppia gioia nel trap individuale femminile. Silvana Stanco, ha sfoderato una prova impeccabile dimostrando una notevole tenuta mentale: battuto in un confronto teso e vibrante la britannica Lucy Charlotte Hall, con il punteggio di 32-31. L'atleta nata a Zurigo ha potuto così mettersi al collo la prima medaglia d'oro di questi campionati, ottenendo una doppia gioia.

Infatti questo titolo le permette di conquistare il posto per le prossime Olimpiadi, in programma a Parigi nel 2024. Sia lei che la seconda classificata dunque hanno potuto far esultare i rispettivi Comitati Olimpici d'appartenenza. Silvana Stanco aveva conquistato la prima carta olimpica azzurra del tiro a volo anche in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, chiudendo al 3° posto la gara di trap dei Campionati Mondiali svoltisi a Changwon, in Corea del Sud. Una colonna del nostro tiro a volo che aveva ottenuto un posto anche a Rio 2016.

La giornata di grazia dell'Italia si è conclusa con il terzo posto ottenuto da Jessica Rossi. Medaglia di bronzo con 20 piattelli su 25, un bottino che le ha permesso di staccare la spagnola Fatima Galvez che ha chiuso con 10/15. Festa grande dunque a casa Italia, e siamo solo all'inizio di questi campionati europei.