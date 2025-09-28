Italia-Bulgaria oggi in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming

Italia-Bulgaria è la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma oggi alle 12:30, ora italiana. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

Italia-Bulgaria è la finale dei Mondiali di pallavolo maschile in programma oggi domenica 28 settembre alle 12:30, ora italiana alla SM Mall of Asia Arena di Pasay City a Manila, nelle Filippine. Dopo il trionfo in semifinale sulla Polonia, la squadra di De Giorgi campione in carica giocherà la sua seconda finale dei Mondiali consecutiva. Gli azzurri vogliono bissare il successo del 2022, per quello che sarebbe il quinto titolo della loro storia. Bisognerà fare i conti con la sorprendente nazionale della Bulgaria, allenata da un italiano ovvero Chicco Blengini, predecessore di De Giorgi sulla panchina azzurra. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV in chiaro e streaming.

Partita: Italia-Bulgaria

Orario: 12:30

Dove: SM Mall of Asia Arena di Pasay City, Manila (Filippine)

Quando: domenica 28 settembre 2025

Diretta TV: Rai 2, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Bulgaria in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Bulgaria di pallavolo in TV? La finale dei Mondiali di volley 2025 è in programma questa mattina e verrà trasmessa in diretta gratis dalla Rai, che ha seguito il torneo sin dall’inizio. Dalle ore 12:30 è previsto il collegamento su Rai 2 per l’incontro che vedrà in campo Italia e Bulgaria, con la telecronaca affidata a Maurizio Colantoni e Andrea “Lucky” Lucchetta. La partita sarà visibile anche su DAZN: gli abbonati potranno seguirla su Smart TV o tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast ma anche sfruttando console PlayStation e Xbox.

Italia-Bulgaria, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La finale Mondiali di volley tra Italia e Bulgaria sarà disponibile anche in streaming dalle 12:30. Chi vuole seguirla gratis potrà collegarsi a RaiPlay, il servizio digitale della Rai accessibile da computer, tablet e smartphone. Basterà una connessione internet stabile. La partita sarà visibile anche su DAZN, per gli abbonati che potranno connettersi non solo da dispositivi mobili ma anche da Smart TV, Amazon Fire Stick, Chromecast o console. Infine, l’incontro sarà proposto pure da VBTV, la piattaforma ufficiale della Federazione Internazionale di pallavolo, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento.