Italia in finale ai Mondiali di volley maschile: Polonia polverizzata, gli azzurri sognano il bis

L’Italia della pallavolo maschile è in finale ai Mondiali di pallavolo. Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria.

L’Italia è in finale dei Mondiali di pallavolo maschile per la seconda edizione di fila. Battuta la Polonia tre set a zero, con una prova eccezionale da parte degli uomini di De Giorgi. Risultato netto: 25-21, 25-22, 25-23. Per uno storico bis, gli azzurri si giocheranno il titolo domenica contro la Bulgaria, che nell’altra semifinale ha superato a sorpresa la Repubblica Ceca.

La partita tra Italia e Polonia in semifinale ai Mondiali

Il replay della finale dei Mondiali del 2022 ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, il valore tecnico e umano della squadra azzurra. Proprio come accaduto due anni fa, la Nazionale si è mostrata matura, pronta e compatta, prendendo sin da subito le misure agli avversari. Dopo un primo parziale vinto con grande autorevolezza, nel secondo e nel terzo set i campioni in carica hanno tenuto a bada i polacchi, che hanno comunque lottato su ogni pallone senza mai mollare. Significativa la rimonta costruita nel terzo parziale, chiuso con lucidità e carattere a conferma della solidità di un gruppo che sembra non conoscere pause.

Festa grande dunque per i giocatori italiani, che per il secondo Mondiale consecutivo sono riusciti a raggiungere la finale, confermandosi punto di riferimento assoluto della pallavolo internazionale. Questa volta non ci sarà la Polonia, superata in semifinale, ma la Bulgaria. Una sfida che si annuncia intrigante anche per un altro motivo: sulla panchina degli avversari siede Gianlorenzo Blengini, tecnico italiano che in passato ha guidato proprio la Nazionale azzurra, aggiungendo così ulteriore pathos a un appuntamento già di per sé storico.

Si tratta della sesta finale iridata per la Nazionale maschile, che punta a conquistare la quinta vittoria della sua storia. Numeri che da soli raccontano la grandezza di questo gruppo, capace di mescolare giovani talenti e giocatori più esperti in un mix vincente. Non sarà un match semplice, perché la Bulgaria è la vera rivelazione di questa edizione, ma l’Italia parte favorita grazie alla sua continuità e alla qualità del suo gioco.

Quando si gioca la finale dei Mondiali di pallavolo maschile

Appuntamento con la storia fissato per domenica 28 settembre alle ore 12:30: un orario inconsueto, ma che vedrà incollati agli schermi migliaia di appassionati. Un’occasione per scrivere un’altra pagina leggendaria della pallavolo italiana, con la possibilità di centrare un bis mondiale che avrebbe il sapore dell’impresa. Il sogno è quello di una doppietta dopo il trionfo femminile.