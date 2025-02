video suggerito

Invasore di campo al Super Bowl durante l’halftime show viene censurato in TV: mostrava una bandiera Momento surreale durante l’ultimo Super Bowl nel corso dello spettacolo di metà partita. Mentre si esibiva il cantante rap Lamar, un manifestante ha invaso il palco con una bandiera in mano, scorrazzando liberamente. La sicurezza è intervenuta con imbarazzante ritardo. Il tutto censurato in diretta TV. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte del Super Bowl ha tenuto più di mezzo mondo inchiodato di fronte alla TV per lo spettacolo del football americano al suo apice stagionale, in un evento che ha richiamato su di sé ancor più attenzione vista la presenza, prima volta in assoluto, di Donald Trump in qualità di presidente, presente in tribuna, uscito anzitempo, amareggiato per la sonora sconfitta dei "suoi" dei Kansas City Chiefs 40-22 contro i Philadelphia Eagles. Uno show in parte rovinato da un fuori programma all'intervallo quando, nel corso della performance del rapper Lamar, un manifestante ha fatto irruzione nello stadio, salendo sul palco e sventolando al cielo una doppia bandiera con le scritte "Sudan" e "Gaza".

L'invasore di campo sale sul palco durante lo show di Lamar al Super Bowl

Il manifestante, salito sul cofano di un auto utilizzata per la coreografia e poi in mezzo ai ballerini, è stato cacciato dal palco in cui si stava esibendo il cantante rap Kendrick Lamar durante l'intervallo della partita, e alla fine è stato placcato da tre guardie giurate in giacca e cravatta, che hanno trascinato l'uomo fuori dal campo con la forza, evitando il peggio e riportando la situazione sotto controllo. Permettendo allo show di proseguire senza ulteriori intoppi con il video dell'incidente ha fatto subito il giro del mondo via web, senza mai essere trasmesso in diretta mondiale sugli schermi TV, censurato preventivamente.

I video amatoriali sul web del manifestante censurato in TV

Diversi video amatoriali sono apparsi quasi immediatamente sui vari social, immortalando la scena. Mostrano il manifestante incappucciato e vestito di nero, che è riuscito a intrufolarsi nella coreografia per l'esibizione di Lamar. Individuato, ha provato a scappare ma è stato trascinato via in ginocchio mentre Lamar continuava la sua esibizione, incurante della scena sottostante, con in pugno una bandiera che incorporava sia quella sudanese sia quella palestinese, su cui erano stampate le parole "Gaza" e "Sudan".

La falla nella sicurezza del Super Bowl più blindato di sempre

Una scena surreale e imbarazzante, avvenuta proprio nell'edizione del Super Bowl decantata quale la più protetta e blindata della storia, vista la presenza in persona del presidente americano Donald Trump. Nessuno al momento ha ancora compreso come ciò sia potuto accadere, con l'uomo che è riuscito a violare senza alcun problema la massima sicurezza attorno al Caesars Superdome. Prima che gli uomini addetti al controllo intervenissero, il manifestante ha corso liberamente andando su e giù per in campo senza problemi, mostrando la bandiera. Mettendo in imbarazzo l'organizzazione, palesemente presa in contropiede dalla situazione.