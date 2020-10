La pandemia di Covid nel mondo dello sport non sembra conoscere limiti. Nella giornata di giovedì 15 ottobre tre campionissimi in tre discipline differenti hanno annunciato la loro positività al coronavirus: Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Gonzalo Echenique. Il pilota della Yamaha e la campionessa di nuoto lo hanno annunciato via social network mentre per il fuoriclasse della pallanuoto è stata la sua società. la Pro Recco a confermare la positività al virus.

Dunque, anche la pallanuoto si aggiunge alle discipline che ‘vantano' professionisti che hanno ceduto al coronavirus. L'ultimo di una giornata ricca di annunci di positività è stato il pallanuotista Gonzalo Echenique, argentino naturalizzato italiano e campione del mondo con gli Azzurri nel 2019. La Pro Recco, in seguito al sorgere di alcuni sintomi riconducibili al virus che hanno portato lo staff medico del club ligure alla decisione di sottoporre il giocatore al tampone, ha poi ufficializzato il contagio. In seguito alla positività del campione argentino tutta la squadra si è posta in isolamento fiduciario che durerà per i prossimi 10 giorni.

Poco prima della notizia arrivata dal mondo della pallanuoto c'erano stati gli ‘scossoni' provenienti dal nuoto e dai motori con il contagio di due campionissimi italiani, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Il Covid, dunque, non risparmia nemmeno i fuoriclasse dello sport mostrando tutta la propria virulenza contemporaneamente alle misure di sicurezza che il Governo ha promosso nelle ultime 24 ore con un nuovo Dpcm su scala nazionale atto a ridurre al massimo il pericolo di un ritorno di contagi su vasta scala.

Ovviamente, anche altre discipline stanno pagando il loro pegno al Covid. Nel ciclismo, il Giro d'Italia ha visto il ritiro di due squadre per i contagi di coronavirus e anche nel calcio da settimane si stanno registrando casi di positività tra i vari club di Serie A e non solo. Con il virus che non ha risparmiato fenomeni come Ibrahimovic (appena guarito) e Cristiano Ronaldo (in piena quarantena)