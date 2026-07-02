sport
video suggerito
video suggerito

Ilia Topuria riappare a 21 giorni dal match in cui è stato sfigurato: indossa ancora gli occhiali

Ilia Topuria si è mostrato per la prima volta dopo aver perso con Gaethje alla Casa Bianca. In quel combattimento ha subito la fratture delle orbite oculari.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Alessio Morra
Immagine

Per la prima volta dopo la prima sconfitta subita in carriera Ilia Topuria si mostra pubblicamente. Il lottatore spagnolo di origini georgiane è apparso in una foto condivisa online da un suo amico Omar Montes. Topuria, con il figlio e alcuni membri del suo team, si è mostrato con occhiali da sole scuri che nascondevano il prodotto dei durissimi colpi subiti dall'incontro con Gaethje, che gli ha procurato gravi problemi agli occhi, frattura delle orbite.

La frattura alle orbite oculari nel combattimento

Topuria ha combattuto alla Casa Bianca contro Gaethje, era il 14 giugno, evento incredibile dell'UFC, con presente anche il Presidente Donald Trump. Era il campione, era imbattuto con 17 vittorie in 17 combattimenti, ma ha subito una sonora sconfitta che soprattutto lo ha costretto a rimanere giorni in ospedale. Topuria ha subito la doppia frattura di entrambe le orbite, senza fortunatamente la dislocazione, con danno maggiore all'occhio destro, entrambi gli occhi non è riusciti ad aprirli per giorni, oltre alla frattura del setto nasale. Oltre a numerosi traumi al volto.

Topuria durante il combattimento con Gaethje, che gli ha inflitto la prima sconfitta di sempre.
Topuria durante il combattimento con Gaethje, che gli ha inflitto la prima sconfitta di sempre.

Ora è a Madrid dove ha già iniziato un percorso di recupero che lo terrà lontano anche solo dagli allenamenti per diverso tempo. Il suo 2026 è finito, anche materialmente perché l'Athletic Commission gli ha dato uno stop di 180 giorni per gli infortuni, più 60 giorni obbligatori per il ko, e valutazione medica prima del ritorno alle gare.

Leggi anche
Justin Gaethje spiega come ha devastato Ilia Topuria all'UFC 250: "Tempismo e inferno"

La prima foto di Topuria dopo il combattimento con Gaethje

Il suo preparatore atletico, Jesus Gallo, recentemente, aveva dato aggiornamenti positivi: "Giorno dopo giorno sembra già un'altra persona. Tutto il gonfiore sul viso è sceso, i lividi sono spariti. Si vede sia in ripresa". E per celebrare i miglioramenti e soprattutto per provare a vivere in modo migliore il suo recupero è arrivata la prima apparizione pubblica, con tanto di foto postata dall'amico cantante Omar Montes. Topuria, in compagnia anche del figlio, sembra abbia uno scarso gonfiore, indossa occhiali scuri e dà l'idea di essere sulla via del recupero. Dopo la cena rapida in un fast food è andato al cinema e lì, all'uscita, ha trovato alcuni fan con i quali ha scattato delle fotografie.

Immagine
Mondiali
Belgio e Stati Uniti agli ottavi. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia
Annunciano la morte del padre del ct del Congo durante la conferenza: Desabre sbalordito
Lukaku inganna tutti e poi lascia il rigore a Tielemans: un gesto da leader, non ha mai pensato di tirarlo
Pathé Ciss si sdraia sul dischetto prima del rigore che elimina il Senegal: la scena surreale ai Mondiali
Balogun espulso, Messi nemmeno ammonito: Pochettino imbarazzato vorrebbe la grazia
Messi viene perquisito col metal detector ai Mondiali e reagisce esattamente come Cristiano Ronaldo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views