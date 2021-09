Il cuore dell’Italvolley campione: sul podio con le maglie di Bosetti e Fahr, azzurre infortunate L’Italia del volley femminile si è laureata campione d’Europa battendo le padrone di casa della Serbia in finale. Durante la premiazione, le ragazze allenate da coach Mazzanti, si sono rese protagoniste di un bel gesto, con un pensiero rivolto a chi non ha potuto partecipare al sogno azzurro in Serbia.

A cura di Marco Beltrami

È il gruppo la forza della nazionale femminile italiana di volley, che si è laureata campione d'Europa. Le ragazze di coach Mazzanti si sono prese la rivincita sulla Serbia dopo la sconfitta pesante delle Olimpiadi. In casa delle avversarie, Paola Egonu e compagne, si sono dimostrate implacabili e dopo aver perso il primo set non hanno concesso scampo alle serbe. La fotografia di quanto quella azzurra sia una squadra eccezionale è arrivata poi durante la premiazione con un bellissimo gesto.

Difficile contenere l'entusiasmo e la gioia per la vittoria del titolo continentale. Subito dopo la conclusione del match contro la Serbia, è iniziata la festa per l'Italia del volley femminile che si è presentata sul palco allestito per la premiazione al gran completo. Presenti tutte le giocatrici di coach Mazzanti e in un certo senso anche chi, a causa di due gravi infortuni, non ha potuto partecipare alla spedizione continentale. Le nazionali italiane infatti hanno portato per l'occasione anche due maglie speciali, quelle di Caterina Bosetti e Sarah Fahr.

Le due pallavoliste italiane sono state messe ko dai problemi fisici, e sicuramente sono state le prime tifose da casa della squadra di Mazzanti. La Bosetti solo pochi giorni fa ha subito un trauma al piede destro che gli è costato la frattura del primo dito. Niente da fare per la schiacciatrice azzurra sostituita da Sofia D'Odorico. Stessa sorte anche per Sarah Fahr che purtroppo ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Una situazione che rischia di farle saltare oltre agli Europei, anche gran parte della prossima stagione. Stasera virtualmente c'erano anche loro a festeggiare con le loro compagne sul tetto d'Europa.