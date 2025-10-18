Flick perde la testa: è già espulso, fa un gestaccio al gol vittoria del Barcellona

Un gestaccio che pagherà caro. Hansi Flick è stato già espulso per proteste (somma di ammonizioni) e al gol vittoria del Barcellona al 91° perde letteralmente la testa e si lascia andare a un'esultanza scomposta, maleducata. Trasecola e fa un brutto gesto verso il campo. A chi era rivolto? Facile, facile intuire con chi ce l'avesse, al di là di quella forma di euforia eccessiva e decisamente sopra le righe. Il cartellino rosso gli costerà la squalifica in occasione del prossimo Clasico con il Real Madrid ma il suo stop potrebbe essere anche più lungo proprio alla luce di quella reazione esplosa dopo la rete segnata da Araujo contro il Girona.

Flick si giustifica: "Reazione provocata dalla tensione"

A fine incontro l'allenatore dei blaugrana è stato chiamato in causa per parlare di quel suo atteggiamento. Ha negato che fosse rivolto a qualcuno in particolare e lo ha spiegato così: "Il mio gesto si deve alla tensione della partita ma non ce l'avevo con nessuno".

La rabbia del tecnico catalano espulso per proteste

L'episodio che fa saltare i nervi a Flick accade nel finale, quando contesta in maniera plateale la decisione dell'arbitro, Gil Manzano, di assegnare una rimessa laterale e prolungare la partita. Il direttore di gara non gradisce quell'atteggiamento e gli mostra il cartellino giallo. Sanzione che l'ex allenatore del Bayern prende malissimo e ne provoca la reazione piccata, scomposta al punto da prendere un'altra ammonizione e poi il rosso.

Flick, però, non lascia subito il campo e resta all'ingresso del tunnel che conduce allo spogliatoio per seguire quei pochi minuti di partita che restano. Fa in tempo così a vedere Ronald Araujo che segna il gol decisivo per il Barcellona all'ultimo minuto di recupero.

Rischio stangata per quel gestaccio: salta il Clasico

Una cosa è certa. L'allenatore del Barcellona non sarà in panchina al Santiago Bernabéu domenica prossima a causa del cartellino rosso. Niente Clasico e forze anche qualcosa in più per lui. Ma è possibile che la squalifica sia anche più lunga per essere rimasto in campo nonostante l'espulsione e per il comportamento dopo il 2-1. Non è la prima volta che Flick prende un rosso per proteste: ne aveva già ricevuto uno in occasione della sfida contro il Betis al Benito Villamarín a dicembre 2024. Anche allora l'allenatore si lamentò in maniera vistosa per un calcio di rigore assegnato contro il Barcellona.