Duplantis è un mostro, riscrive la storia con il nuovo record del mondo nel salto con l’asta Ancora un’impresa del giovane Armand Duplantis che si è reso protagonista di un’altra impresa eccezionale facendo registrare un altro record del mondo nel salto con l’asta dopo 51 tentativi.

A cura di Marco Beltrami

Non ci si può non alzare in piedi per applaudire Armand Gustav Duplantis. Nonostante la giovanissima età, l'atleta svedese ha scritto nuovamente una pagina storica dello sport. Il classe 1999 nel meeting di Belgrado è riuscito a superarsi, stabilendo il nuovo record del mondo nel salto con l'asta. Un risultato eccezionale quello di "Mondo" che ha migliorato di un centimetro il precedente primato che gli apparteneva saltando a 6.19 metri. Gioia incontenibile per questo gigante, che ora ha messo già nel mirino il prossimo eccezionale traguardo.

Armand Gustav Duplantis ce l'ha fatta e si è confermato uno degli atleti più importanti di tutti i tempi. Una carriera giovane la sua, ma già ricca di record. Basti pensare che il ragazzo svedese aveva già conquistato il record iridato in due occasioni, prima a Toruń e poi a Glasgow il 15 febbraio 2020, saltando a 6.18 metri. Un anno di grazia per lui che aveva conquistato la scena anche a Roma, al Golden Gala, realizzando la miglior prestazione outdoor di sempre con la misura di 6,15 metri, diventando così l'atleta mondiale dell'anno.

Non c'è due senza tre, ed ecco allora che al Meeting Indoor di Belgrado Armand è riuscito al terzo e ultimo tentativo a battere il suo precedente primato, migliorandolo di un centimetro. 6.19 metri e festa grande per Duplantis che è poi scattato verso il suo angolo sugli spalti, perdendosi in un meraviglioso abbraccio. Gioia incontenibile per questo ragazzo, figlio d'arte (suo padre lo statunitense ed ex astista Greg Duplantis gli ha trasferito l'amore per questa disciplina, mentre sua madre Helena Hedlund, è un’ex atleta di eptathlon ed ex giocatrice di pallavolo) che sembra essere nato per fare la storia del salto con l'asta.

Dopo ben 51 tentativi a 6.19 dunque, salto eccezionale per Duplantis che probabilmente è stato stimolato anche dal miglior salto dell'anno di pochi giorni fa del suo principale rivale Chris Nilsen che aveva toccato quota 6.05 metri. L'ex astista Alhaji Jeng al tabloid svedese SVT ha parlato degli obiettivi futuri di Duplantis che può fare ancora di meglio: "Penso decisamente che possa saltare fino alle 6.30 e un po' di più in futuro. Con lo stimolo giusto per un galà o un campionato, ha quell'altezza in sé". Appuntamento ai Mondiali Indoor sempre a Belgrado.