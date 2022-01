Conor McGregor riceve un pacco dalla Sicilia, dentro c’è un regalo pazzesco: “Dio ti benedica” Pur fermo da mesi per l’infortunio della scorsa estate, Conor McGregor vanta ancora tantissimi tifosi in tutto il mondo. Anche in Italia, a giudicare da cosa c’era nel pacco che gli è arrivato a Dublino: un regalo pazzesco.

A cura di Paolo Fiorenza

Spaventarsi per un attentato al proprio locale non è cosa da duri, non è per Conor McGregor. Il 33enne lottatore di MMA non ha fatto una piega dopo che due bottiglie molotov sono state lanciate contro il suo pub Black Forge Inn a Dublino, il fiore all'occhiello delle attività extra ottagono dell'irlandese. Fortunatamente l'attentato non ha causato danni a cose o persone presenti nel locale.

Il pub era stato appena lasciato dallo stesso McGregor, che ormai lo ha eletto a proprio campo base per rilassarsi, bere birra, incontrare persone e documentare il tutto sui social, tra un tweet fuori controllo diretto ai suoi avversari – quasi sempre poi cancellato – e scene di ostentazione di muscoli, lusso, automobili e compagna, la quasi coetanea Dee Devlin che gli ha dato i suoi tre figli e con cui è in programma il matrimonio.

McGregor sta proseguendo nei suoi allenamenti per recuperare completamente dal terribile infortunio dello scorso 10 luglio, quando si fratturò la caviglia nel match perso contro Dustin Poirier. La voglia di rientrare in pista è tanta e l'irlandese sta pressando il boss della UFC – nonché suo amico – Dana White per concedergli un'altra possibilità di lottare per il titolo nel 2022. "Se il suo recupero dall’infortunio proseguirà senza intoppi, tornerà la prossima estate – ha spiegato quest'ultimo a dicembre – Non ho idea di quelli che saranno gli scenari al momento del suo rientro. Dustin Poirier potrebbe addirittura essersi ritirato per allora. Non so se potrà competere per il titolo appena tornerà. Avrò la risposta solamente quando sarà il momento".

McGregor, pur fermo da mesi, è tuttora uno degli sportivi più popolari – oltre che ricchi – al mondo. Ed anche in Italia, a dispetto della brutta storia dell'aggressione a Francesco Facchinetti avvenuta lo scorso ottobre, l'irlandese vanta uno zoccolo duro di tifosi molto appassionati, come dimostra l'episodio documentato dallo stesso lottatore su Instagram: l'unboxing di un regalo arrivatogli nei giorni scorsi dalla Sicilia.

Aprendo la scatola, grande è stato lo stupore di McGregor nel vedere che al suo interno c'era un orologio ricoperto di diamanti, o almeno questo è quello che il buon Conor ha voluto accreditare. "Questo è un orologio serio regalato da un uomo siciliano, qui al Black Forge Inn! – ha esclamato il lottatore, mostrandolo a tutti e chiedendo poi a chi aveva in mano il biglietto quale fosse il nome del mittente, in modo da poter brindare alla sua salute – Questo è per te Gabrielli (probabilmente è Gabriele, ndr), fratello mio. Grazie mille per l'orologio e non vedo l'ora di chiacchierare con te, ok? Che Dio ti benedica!".

McGregor non ha mai nascosto la sua passione per le cose preziose ed in particolare per gli orologi, di cui ha una grande collezione. Questa non è la prima volta che riceve in dono proprio un orologio di grande valore. Il giorno del suo 32simo compleanno, un paio di anni fa, l'irlandese aveva ricevuto in regalo un Astronomia Casino di Jacob & Co, un orologio in oro rosa 18 carati con aperture in zaffiro sui lati: valore stimato oltre mezzo milione di euro. Il buon ‘Gabrielli' probabilmente non sarà arrivato a tanto, ma la sua figura la fa…