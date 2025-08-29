Chi è Cheveyo Balentien, il baby talento che Allegri ha fatto esordire: doveva giocare nel Milan Futuro

Classe 2006, acquistato per andare a rinforzare il Milan Futuro in Serie D, Cheveyo Mul-Balentien ha esordito contro il Lecce in Serie A. Lo ha deciso Allegri che lo ha subito aggregato in prima squadra davanti agli infortuni di una rosa ancora incompleta, per poi metterlo in campo al posto di Gimenez.

A Lecce, nella trasferta vincente del Milan per il primo successo stagionale in Serie A dei rossoneri, Max Allegri ha regalato anche l'onore del campo a Cheveyo Balentien, il baby talento di soli 18 anni che il tecnico si è portato prima in panchina per poi gettarlo nella mischia all'88' al posto del deludente Santi Gimenez. Ulteriore sehnale inequivocabile della stima del giocatore, prelevato dal settore giovanile dell’Ado Den Haag per inserirlo nel Milan Futuro in Serie D.

Il debutto in Serie A di Cheveyo Balentien in Lecce-Milan

Con il risultato in ghiaccio 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic, per Max Allegri c'è stato anche il tempo di regalare un'emozione indimenticabile per il giovanissimo olandese che nel giro di un paio di settimane si è visto stravolgere la vita calcistica e non solo: dalle giovanili olandesi al debutto in Serie A con Modric e compagni. Solo 10 minuti, ma un esordio importante per il classe 2006 che ha bruciato ogni tappa nel più breve tempo possibile.

Balentien aggregato in prima squadra da Allegri

Um nome sconosciuto ai più, ma che non è passato inosservato al tecnico del Milan che lo ha aggregato per la seconda partita di campionato: complici i problemi di una rosa che ancora manca di alcuni elementi che dovranno provenire dal calciomercato – come Tare ha confermato a ridosso del match – e dagli infortuni di alcuni titolari, tra cui Rafa Leao rimasto a recuperare, o Jashari che resterà fermo per almeno 2 mesi per la rottura del perone. Così, ecco in lista il nome di Cheveyo Mul-Balentien, un giovanissimo talento dal futuro più che promettente.

Balentien, talento per il Milan Futuro che ha bruciato le tappe

Proprio di "futuro" doveva tingersi la sua avventura al Milan visto che Balentien è stato acquistato per andare a rinforzare la squadra B rossonera, il Milan Futuro, appunto che quest'anno disputa il campionato di Serie D, dove è finito dopo la clamorosa retrocessione dell'anno scorso. In Serie D, Balentien ha anche debuttato, per poi però lasciare subito i pari età ed essere inserito tra i "grandi". Una settimana di "apprendistato" da Modric fino all'esordio in campo. Di certo, tornerà in Serie D per continuare la crescita ma la sua presenza ha destato più di una sorpresa tra tifosi e appassionati.

Chi è Balentien, attaccante fisico e veloce: il PSG lo ha scartato in estate

Cheveyo Balentien è un classe 2006 che di professione fa l'attaccante. Esterno destro di grande corsa e fisicità (1.90cm d'altezza), ha i prodromi del giocatore che piace ad Allegri che non ha perso tempo: dieci giorni fa è stato scartato dal PSG che non ha chiuso l'affare. Così solo una settimana fa ha fatto il proprio ingresso a Milanello dove il club rossonero lo ha prelevato dal settore giovanile dell’Ado Den Haag. Un club olandese che già in passato ha sfornato talenti che si sono fatti strada, anche in Italia, come Eljero Elia (ex Juventus) o Jerdy Schouten (ex Bologna).