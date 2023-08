Arriva stremata al traguardo della 35 km ai Mondiali e trova un compagno in ginocchio: “Sposami” Momento romantico ai Mondiali di atletica di Budapest: Dominik Cerny dopo la 35 km di marcia aspetta la compagna e connazionale Hana Burzalova per farle la proposta di matrimonio.

A cura di Vito Lamorte

I Mondiali di atletica di Budapest stanno regalando tanti momenti memorabili per lo sport. Oltre a record e prestazioni straordinarie, c'è spazio anche per episodi che non sono legati prettamente alle di discipline in gara.

È stata la marcia 35 km maschile e femminile a tenere banco questa mattina, con le due gare che sono iniziate e terminate a distanza ravvicinata, e al termine della seconda il corridore slovacco Dominik Cerny ha chiesto alla fidanzata Hana Burzalova di sposarlo sul traguardo: un fuori programma che ha spiazzato tutti ma che ha fatto sorridere ed emozionare i presenti.

Cerny ha trovato gioia dalla risposta positiva da parte della fidanzata e così dopo la fatica per la gara è arrivata la felicità per le future nozze.

La situazione ha colto completamente impreparata Hana Burzalova, che proprio sulla linea d’arrivo si è ritrovata davanti il ragazzo in ginocchio con l'anello in mano: in quel momento il 25enne ha fatto la domanda alla sua ragazza e poi ha infilato l’anello al dito. Pochi istanti dopo si è poi rialzato e l’ha presa in braccio, regalando un momento di gioia a tutti i presenti.

La gara di Cerny è stata dominata dallo spagnolo Alvaro Martin, davanti al colombiano Brian Daniel Pintado e al giapponese Masatora Kawano; e l'atleta slovacco si è piazzato al 18° posto. Settimo posto per l'italiano Massimo Stano.

Qualche posizione più indietro per la 22enne Burzalova, che ha chiuso al 28° posto nella prova dominata dalla spagnola Maria Perez, che si è presa il gradino più alto del podio davanti alla marciatrice peruviana Kimberly García e alla greca Antigónī Ntrismpiōtī.

Černý ha tenuto segreto il suo piano per qualche giorno e si è espresso così all'agenzia SID: "Due giorni fa ho deciso di fare la proposta alla mia ragazza. Stiamo insieme da quasi tutto il ciclo olimpico, cioè quasi quattro anni. Quindi penso che fosse il momento giusto. Ci ho pensato per tutta la gara, forse è questo che mi ha portato al traguardo. Avevo energia interiore, sentivo una motivazione speciale".

Adesso bisognerà vedere se i coniugi Černy rappresenteranno la Slovacchia l'anno prossimo ai Giochi Olimpici di Parigi alla première della staffetta mista: sarebbe un altro bel momento da aggiungere al loro album d'amore.