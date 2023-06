Arrestato in aeroporto giocatore dei New England Patriots: aveva armi cariche celate tra i bagagli Brutta avventura per Jack Jones, cornerblack dei Patriots, franchigia di NFL: è stato arrestato per possesso illegale di armi senza regolare passaporto. In passato aveva dovuto rispondere di un tento furto in un fast-food. Anche in campo si è distinto per diverse intemperanze venendo espulso ai tempi del college.

Brutta avventura e pessima figura per Jack Jones cornerback dei New England Patriots, franchigia della National Football League americana: è stato fermato e posto in arresto immediato dalla polizia aeroportuale di Boston dopo che tra i bagagli sono state rinvenute due pistole di cui una carica e alcuni proiettili. Verrà processato per direttissima e non è la prima volta che ha problemi con la giustizia.

Per Jack Jones è finita nel peggiore dei modi l'avventura all'aeroporto internazionale Logan di Boston dove è stato posto in arresto dalle forze dell'ordine. Una notizia che ha subito fatto il giro d'America e non solo e immediatamente confermata dalla franchigia di New England che però non ha rilasciato altre dichiarazioni: "Siamo stati informati che Jack Jones è stato arrestato all'aeroporto Logan. Stiamo raccogliendo ulteriori informazioni" si legge nella nota ufficiale della società "e non commenteremo ulteriormente in questo momento".

Le armi sono state trovate all'interno del bagaglio a mano che il 25enne stava portando con sé, nel momento in cui ha attraversato il checkpoint di sicurezza dell'aeroporto. La Polizia di Stato del Massachusetts ha verificato il bagaglio e trovato due pistole: le accuse contro Jack Jones ora sono possesso di armi nascoste in un'area vietata e possesso illegale di armi da fuoco, oltre che porto di un'arma carica e possesso di munizioni senza una carta d'identità valida.

Subito per Jones è scattato l'arresto presso il quartier generale della Polizia di Stato, situato all'aeroporto, per poi essere stato rilasciato solamente dopo aver pagato una cauzione di 70.000 euro, ma la prossima settimana per lui è previsto un processo per direttissima presso il tribunale distrettuale di East Boston. Non è la prima volta che il ragazzo classe 97 nativo di Long Beach, in California, ha avuto problemi per il suo comportamento tutt'altro che esemplare.

Nel 2017 venne espulso dai Trojan USC franchigia di football universitario a causa di problemi comportamentali e accademici. L'anno successivo è stato arrestato con l'accusa di furto commerciale all'interno di un fast-food. Nonostante la sua difficile gestione fuori dal campo, grazie al suo talento Jones ha sempre giocato a buoni livelli, evidenziandosi con gli Arizona State Sun Devils, la squadra che gli ha permesso il passaggio alla NFL tra le fila dei Patriots, nel quarto round del draft dello scorso anno.