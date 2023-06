Arbitro colpito da un pugno violentissimo durante un incontro di kickboxing: fatica a riprendersi Un arbitro è finito al tappeto dopo un violentissimo colpo in pieno volto durante un combattimento durissimo. L’uomo stordito è riuscito comunque a portare a termine la sua missione.

A cura di Marco Beltrami

Nessuna esclusione di colpi negli incontri di kickboxing, con gli atleti ben consapevoli di quello a cui vanno incontro. La possibilità di essere messi ko o di infortunarsi più o meno gravemente è sempre dietro l'angolo. Questo ovviamente per i due lottatori, non di certo per gli arbitri. Eppure anche gli ufficiali qualche volta devono fare i conti con dolorosi incidenti e con le conseguenze degli stessi.

Un esempio di queste situazioni, ovviamente curiose, è arrivato da una sfida valida per il Glory ovvero la federazione asiatica di kickboxing. A pagare dazio è stato proprio l'arbitro Edward Strijkert che stava supervisionando il confronto tra Antonio Plazibat e Tariq Osaro. I due lottatori si sono affrontati a viso aperto e non sono mancati i momenti concitati, con raffiche di colpi da una parte e dall'altra.

In una particolare fase del confronto, mentre gli atleti cercavano di sfruttare gli ultimi secondi prima della campana, le cose hanno preso una brutta piega con i due che non riuscivano a fermarsi. Edward Strijkert con fare deciso ha provato a separare i combattenti mettendosi in mezzo, ma il risultato è disastroso. L'uomo ha usato il corpo per cercare di allontanare i contendenti, ma è stato centrato in pieno da un violentissimo destro di Plazibat nella concitazione del momento

Il colpo involontario e diretto nelle intenzioni di chi lo ha sferrato verso l'avversario è andato perfettamente a segno sulla faccia dell'ufficiale che è finito letteralmente al tappeto, riuscendo però nel suo intento. Grazie alle corde l'arbitro è riuscito a rialzarsi mentre Plazibat e Osaro sono tornati al loro angolo senza fare una piega e senza nemmeno prestare aiuto al direttore di gara.

Strijkert rialzatosi in piedi è sembrato stordito e seppur a fatica è riuscito a tornare in postazione dove è stato raggiunto dai colleghi che si sono assicurati sul suo stato di salute. Incredibilmente ha portato a termine il lavoro, seppur in condizioni a dir poco difficili. È un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo.