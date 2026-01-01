Anthony Joshua dimesso dall’ospedale dopo il tragico incidente in Nigeria: il primo gesto è toccante

A distanza di 5 giorni dal tragico incidente stradale in cui è stato coinvolto, Antonhy Joshua è stato dimesso dall’ospedale in buone condizioni fisiche. Il pugile però non si è diretto subito a casa, ma ha voluto dare l’ultimo saluto ai due amici scomparsi, Ayodele e Gami, prime che le loro salme lasciassero il Paese.

Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato a seguito del tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto in Nigeria. L'ex campione di pugilato dei pesi massimi è stato autorizzato a lasciare l'ospedale dopo che i medici hanno certificato che era clinicamente sufficientemente stabile per continuare la convalescenza a casa. Ma prima di ritornare tra le pareti della sua dimora, ha voluto compiere un gesto nei confronti dei suoi amici scomparsi nel drammatico impatto, rendendo loro omaggio dirigendosi personalmente all'agenzia di pompe funebri.

La tragedia si è consumata lo scorso 29 dicembre sull'autostrada Lagos-Ibadan, quando l'auto su cui viaggiava Joshua con due suoi stretti amici, Lateef Ayodele e Cina Gami, si è scontrata con un camion, parcheggiato. Entrambi gli amici dell'atleta sono morti sul colpo mentre il pugile è stato immediatamente trasportato al Duchess International Hospital di Lagos, dove ha ricevuto cure mediche per ferite non gravissime, venendo dimesso a inizio anno.

L’ospedale di Lagos dove è stato ricoverato e poi dimesso Anthony Joshua

Il gesto di Joshua dimesso dall'ospedale: l'ultimo saluto agli amici Ayodele e Gami

Poco dopo aver lasciato l'ospedale, Joshua e sua madre non si sono recati direttamente nella loro residenza ma si sono diretti presso l'agenzia di pompe funebri a Lagos per dare un ultimo saluto ai due amici scomparsi, mentre venivano ultimati i preparativi per il rimpatrio delle loro salme nel Regno Unito. Durante la visita, l'ex campione di boxe è stato accompagnato e supportato dalla madre, che gli è rimasta sempre accanto dopo la tragedia, fino all'ultimo commiato a Ayodele e Gami prima che le loro salme venissero trasportate fuori dal Paese. Entrambi facevano parte della cerchia ristretta di amici di Joshua e avevano viaggiato con lui in Nigeria dopo il suo ultimo incontro professionistico per trascorrere le vacanze con la famiglia del pugile.

Il camion parcheggia a bordo carreggiata su cui si è schiantato il SUV con a bordo Joshua

L'incidente stradale che ha coinvolto Joshua: lo schianto per eccesso di velocità

L'incidente, che ha sconvolto la comunità pugilistica internazionale, si è verificato il 29 dicembre quando il SUV Lexus su cui viaggiavano Joshua, Ayodele e Gami si è schiantato contro un camion parcheggiato sul ciglio della strada a Makun, a nord di Lagos, in Nigeria. Le autorità locali hanno confermato che il conducente della Lexus è indagato per presunto eccesso di velocità e potrebbe dover rispondere di accuse di guida spericolata mentre l'autista del camion rimane a piede libero.