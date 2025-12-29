Anthony Joshua coinvolto in un violento incidente con un camion: due morti nello scontro

Anthony Joshua, pugile britannico, ex campione del mondo che recentemente ha combattuto con lo youtuber Jake Paul, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale hanno perso la vita due persone.

Il pugile britannico Anthony Joshua è rimasto coinvolto in un drammatico incidente automobilistico. Joshua, che recentemente ha sfidato Jake Paul, sarebbe rimasto ferito in questo incidente nel quale avrebbe perso la vita due persone. Il boxeur era a bordo di una vettura in Nigeria sulla superstrada Lagos-Ibadan. Le immagini pubblicate online mostrano il pugile uscire dalla vettura mentre diverse persone giungevano in soccorso. Le prime informazioni parlano di un incidente con un camion fermo nei pressi di una stazione di servizio.

L'incidente in auto di Joshua in Nigeria

I media nigeriani hanno scritto che il pugile classe 1989 era a bordo del suo veicolo, una Lexus Jepp, quando si è schiantato pesantemente contro un camion fermo sulla superstrada Lagos-Ibadan a Makun. Ci sono due vittime accertate. Joshua è stato estratto vivo dalla vettura, che è rimasta distrutta. Dalla prima immagine pubblicata si nota il pugile stordito per l'accaduto.

La carriera di Joshua: campione del mondo dei pesi massimi e la sfida a Jake Paul

Campione olimpico a Londra nel 2012 nei pesi massimi, è stato campione del mondo dei pesi massimi tra il 2016 e il 2021, riuscendo a riunificare le quattro corone. Il suo record immacolato di 22 vittorie su 22 venne interrotto dal messicano Ruiz, poi due vittorie prima di due sconfitte in fila con l'ucraino Usyk, che di fatto gli ha tolto il titolo in modo definitivo. Pochi giorni fa è tornato sul ring per sfidare lo youtuber Jake Paul, che al sesto round è crollato dopo che Joshua gli ha rifilato un gancio che gli ha provocato la rottura della mascella. I due pugili per quel combattimento hanno guadagnato oltre 90 milioni di dollari a testa.