America’s Cup, Luna Rossa in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Luna Rossa affronta oggi Alinghi nell’ultima giornata di regate della Louis Vuitton Cup. Nel programma odierno, che parte alle 14:10, gareggerà per seconda dopo Orient Express INEOS Britannia. Diretta tv in chiaro su Italia 1 e Canale 20, per gli abbonanti appuntamento su Sky. Diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Maltempo e poco vento hanno rinviato a oggi, lunedì 9 settembre, l'ultima giornata di regate della Louis Vuitton Cup. Si partirà alle 14:10 con lo stesso programma di ieri: Luna Rossa sarà nello specchio di mare davanti a Barcellona dopo la sfida tra Orient Express e INEOS Britannia. Diretta TV in chiaro su Italia 1 (oltre che sul Canale 20 di Mediaset, che trasmette tutte le sfide), per abbonati su Sky. Se tutto andrà bene, l'imbarcazione italiana affronterà Alinghi intorno alle 14:45 con la certezza di avere già in tasca la qualificazione alle semifinali di America's Cup e l'opportunità di chiudere in vetta la fase dei Round Robin. L'ultima sconfitta con l'equipaggio inglese ha compromesso nulla rispetto alle possibilità del Team Prada: il team leader potrà scegliere l’avversario da affrontare nelle semifinali della Challenger Selection Series.

Louis Vuitton Cup, le regate di domani

ore 14:10 – Orient Express – INEOS Britannia

a seguire – Luna Rossa – Alinghi

– a seguire – Team New Zealand – American Magic

Vincere contro Alinghi è fondamentale per Luna Rossa che, riuscendoci, sarà aritmeticamente prima nel Round Robin. In caso di sconfitta contro gli svizzeri, Luna Rossa andrà alla regata di spareggio contro INEOS Britannia (ma solo se gli inglesi battono i francesi) per stabilire la classifica esatta (primo o secondo posto) del Round Robin.

La classifica aggiornata della Louis Vuitton Cup

Luna Rossa 6 vinte – 1 persa Ineos Britannia 5 vinte – 2 perse American Magic 4 vinte e 4 perse Alinghi Red Bull 2 vinte e 5 perse Orient Express 1 vinta e 6 perse.

A che ora gareggia Luna Rossa contro Alinghi in America's Cup: orario della regata

L'appuntamento per gli appassionati è a partire dalle ore 14:00, quando il collegamento dalla baia di Barcellona darà il via all'ultima giornata di regate. Per vedere Luna Rossa in gara, però, bisognerà attendere intorno alle 14:45, dopo il duello tra i flutti tra i francesi di Orient Express e INEOS Britannia. Il programma odierno si chiuderà con il match Team New Zealand – American Magic.

Dove vedere Luna Rossa-Alinghi in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Luna Rossa-Alinghi sarà visibile in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) anche su Italia 1, oltre sul Canale 20 di Mediaset che manda in onda tutte le regate della giornata. L'ultima giornata del Roud Robin della Louis Vuitton Cup saranno trasmesse (in questo caso solo per abbonati) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205). Prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW.