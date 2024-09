video suggerito

America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Luna Rossa si è qualificata con anticipo per le semifinali della Louis Vuitton Cup, oggi sfida Alinghi nell’ultima regata della fase a gironi. L’ultima sfida del Round Robin inizierà alle ore 14:30 e si potrà seguire in chiaro su Mediaset, oltre che su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Luna Rossa si è già qualificata per le semifinali della Louis Vuitton Cup, oggi a Barcellona l'imbarcazione italiana chiuderà il proprio round robin con la sfida agli svizzeri di Alinghi. La barca del team Prada ha bisogno di vincere perché non è ancora sicura del primo posto. Luna Rossa vuole chiudere con un successo e proverà a vincere anche la regata numero otto della fase a gironi e sarà in acqua nel pomeriggio di domenica 8 settembre. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e per abbonati su Sky.

A che ora gareggia Luna Rossa contro Alinghi oggi in America's Cup: orario della regata

L'ultima giornata della fase a gironi, definita tecnicamente round robin, vede tutte le sei imbarcazioni in acqua. Tre regate in programma. Una è di fatto un'esibizione perché in acqua c'è anche Team New Zealand, defender che sarà impegnato nell'America's Cup da metà ottobre.

Si parte alle ore 14 con la sfida tra i francesi di Orient Express e i britannici di INEOS Britannia, a seguire, e non prima delle 14:45 sarà di scena Luna Rossa, che proverà a chiudere in bellezza il girone, contro gli svizzeri di Alinghi, vincitori nel 2003 e nel 2007. Infine si chiuderà con Team New Zealand e gli statunitensi di American Magic.

Dove vedere Luna Rossa-Alinghi in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Luna Rossa-Alinghi chiuderà dunque la fase a gironi della Louis Vuitton Cup, che ripartirà tra una settimana con le semifinali. L'imbarcazione svizzera cerca di ottenere la qualificazione alle semifinali, nelle quali potrebbe sfidare proprio l'imbarcazione che fa sognare l'Italia. I diritti TV dell'America's Cup sono stati acquistati in chiaro da Mediaset, che manda in onda le gare su Italia 1 (come oggi) o il 20.

Questa domenica Luna Rossa-Alinghi sarà visibile proprio su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), oltre che in streaming con Mediaset Infinity. Anche Sky manda in onda le gare dell'America's Cup e della Vuitton Cup, le trasmette per abbonati sui canali 201 e 205. Streaming con Sky Go e NOW.