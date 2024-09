Luna Rossa è in semifinale di Louis Vuitton Cup: batte Orient Express e resta 1ª in classifica

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Luna Rossa si è qualificata per le semifinali di Louis Vuitton Cup: il successo odierno contro i francesi di Orient Express hanno permesso al team italiano di raggiungere in modo matematico la sfida ad eliminazione diretta per sognare la finale. Una vittoria ancora una volta impressionante, con il Team Prada a tratti imprendibile: ottima la partenza ma la differenza si è costruita da metà regata in poi, con un vantaggio che pian piano è diventato sempre più importante ed è arrivato a un minuto e 2 secondi al traguardo finale.

Luna Rossa vince contro Orient Express: è in semifinale di Louis Vuitton Cup

Ennesima regata perfetta ed ennesima vittoria di Luna Rossa che sale a quota 6 vittorie e solo una sconfitta che permette al Team Prada di accedere direttamente alla semifinale, in attesa di capire quali saranno le altre tre imbarcazioni ad accedervi. Orient Express ha dovuto pagare una doppia penalità, una in pre partenza e una subito dopo ma è riuscita a tenere Luna Rossa che nella prima parte di regata ha preferito cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Poi la decisione di prendere il largo, nel terzo tratto quando il divario è diventato sempre più largo, con una netta differenza di velocità. Negli ultimi due lati di regata non c'è più speranza per Orient Express che resta lontanissima, con Luna Rossa che riesce a sprigionare tutta la propria potenza malgrado il poco vento di giornata.

Luna Rossa prima in classifica, la situazione in Louis Vuitton Cup

Dopo il successo odierno di Luna Rossa su Orient Express, il team italiano mantiene saldamente la vetta della classifica provvisoria, in cui ha però ottenuto la certezza matematica della qualificazione in semifinale di Louis Vuitton Cup. Il Team Prada guida ora con 6 vittorie e una sola sconfitta, mentre dietro gli altri 4 equipaggi si devono ancora dare battaglia per prendersi i tre posti rimanenti. Una imbarcazione verrà eliminata, le altre proveranno poi con una sfida testa a testa, a prendersi la finale