Luna Rossa sconfitta indolore con INEOS Britannia, resta al comando della Louis Vuitton Cup Un errore in partenza ha penalizzato l'imbarcazione italiana, battuta dagli inglesi dopo aver fatto 6 su 6 qualche ora prima contro American Magic. Team Prada sempre in testa e con la semifinale già in pugno, domani può consolidare il primato.

Alla settima arrivò la sconfitta. Luna Rossa ha perso nel pomeriggio la regata contro INEOS Britannia nel secondo Round Robin ma resta al comando della classifica della Louis Vuitton Cup con in pugno anche la già certa qualificazione alle semifinali nel solco dell'America's Cup e la possibilità domani di consolidare il primato aritmetico nella sfida contro Alinghi (a prescindere da quello che sarà l'esito del duello di Britannia con Orient Express). Perché è così importante terminare in testa? L'equipaggio leader avrà come beneficio il diritto di scegliere l’avversario da affrontare nelle semifinali della Challenger Selection Series.

La classifica aggiornata della Louis Vuitton Cup

Luna Rossa 6 vinte – 1 persa Ineos Britannia 5 vinte – 2 perse American Magic 4 vinte e 4 perse Alinghi Red Bull 2 vinte e 5 perse Orient Express 1 vinta e 6 perse.

Qualche ora prima Luna Rossa aveva fatto 6 su 6 battendo American Magic, al termine di una gara molto equilibrata nella prima metà. Una lotta sul filo della strategia che è cambiata a partire dal secondo lato di poppa quando le manovre del Team Prada Pirelli hanno fatto la differenza rispetto all'equipaggio statunitense.

Un errore in partenza ha penalizzato l'imbarcazione italiana, il resto lo ha fatto la prova praticamente perfetta degli inglesi che ha accumulato vantaggio e poi l'ha gestito fino al successo. Basta dare un'occhiata ai parziali per avere contezza di quella che è stata la superiorità mostrata team condotto dal timoniere Ben Ainslie, dalla partenza all'arrivo era davanti di 8″ dopo i primi due lati, 22″ al terzo, 29″ al quarto, 30″ al quinto fino ai 25″ conclusivi.

Louis Vuitton Cup, le regate di domani

ore 14.10 – Orient Express – INEOS Britannia

a seguire – Luna Rossa – Alinghi

– a seguire – Team New Zealand – American Magic

Nella giornata di domani, domenica 8 settembre, il secondo Round Robin vede la conclusione con la regata in programma contro Alinghi Red Bull, in cui Luna Rossa sarà padrona del proprio destino. Non regaterà per prima ma per seconda dopo Ineos Britannia che sfiderà i francesi di Orient Express. Un duello quest'ultimo che per i francesi è una sorta di dentro o fuori per come sono messi in classifica: devono vincere a tutti i costi per evitare l’eliminazione (l’ultima piazzata, infatti, durante la fase eliminatoria resta fuori dalle semifinali). Team New Zealand – American Magic chiuderà il programma.