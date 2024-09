video suggerito

Luna Rossa in semifinale in America’s Cup, quando gareggia e contro chi: le date delle regate Luna Rossa dal 14 al 19 settembre sarà impegnata nelle semifinali della Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italiana dovrà vincere cinque regate contro Alinghi o Orient Express per accedere alla finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Luna Rossa chiude oggi il round robin della Louis Vuitton Cup, l'imbarcazione italiana si è qualificata brillantemente per le semifinali della Vuitton Cup, la manifestazione che assegna il trofeo e decreta l'avversario di Team New Zealand ma non è ancora certa del primo posto. L'imbarcazione italiana, che nel 2021 vinse la Vuitton Cup, dunque dal 14 al 19 settembre sarà impegnata nelle semifinali contro gli svizzeri di Alinghi o i francesi di Orient Express.

Le semifinali di Louis Vuitton Cup 2024

Il percorso di Luna Rossa è stato eccezionale, anche Team New Zealand è stato sconfitto. Le chance di tornare a competere per la Coppa America di vela ci sono e non sono poche. L'imbarcazione italiana del team Prada è la grande favorita, ora si concentrerà per le semifinali contro Alinghi o Orient Express. Per qualificarsi alla finale della Louis Vuitton Cup bisogna vincere cinque gare, o meglio cinque regate, essendo le semifinali al meglio delle nove regate. L'altra semifinale la disputeranno, molto probabilmente, gli inglesi di INEOS Britannia e gli statunitensi di NYYC American Magic.

Le date delle semifinali di Vuitton Cup: quando regata Luna Rossa

Dunque Luna Rossa si appresta a disputare le semifinali di Louis Vuitton Cup contro Alinghi o i francesi di Orient Express ed è favorita. Le semifinali si disputano al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque vola in finale. Il programma è molto semplici. Le semifinali Luna Rossa-Alinghi/Orient Express e INEOS Britannia-NYYC American Magic si disputano dal 14 al 19 settembre. Ogni giorno si terranno due regate per semifinale. Sempre in mare tranne il 17 settembre.

14 settembre: gara 1, gara 2

15 settembre: gara 3, gara 4

16 settembre: gara 5, eventuale gara 6

18 settembre: eventuale gara 7, eventuale gara 8

19 settembre: eventuale gara 9