Allam Abdullah al-Amour ucciso a Gaza: il campione palestinese cercava cibo per la sua famiglia

Il mezzofondista palestinese Allam Abdullah Al-Amour è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco delle forze israeliane nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti a sud di Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il mezzofondista palestinese Allam Abdullah al-Amour è stato ucciso mentre cercava cibo per la sua famiglia nei pressi di un punto di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) a sud della Striscia. A confermarlo una fonte del Ministero della Salute di Gaza.

L'atleta è morto a cause delle ferite d'arma da fuoco al petto mentre cercava di ottenere aiuto nei pressi del punto SDS3 a Khan Yunis dalla fondazione americana incaricata da Israele a fine maggio di distribuire cibo nella zona meridionale della Striscia di Gaza. A riportare questa notizia è Zaher al-Waheidi, capo del dipartimento di documentazione del Ministero della Sanità di Gaza.

Allam Abdullah al-Amour ucciso a Gaza mentre cercava cibo per la sua famiglia

Al-Amour era una giovane promessa dell’atletica palestinese e internazionale, visto che aveva conquistato la medaglia di bronzo nei 3000 metri U20 alla prima edizione dei Club dell’Asia Occidentale disputata a Doha nel 2023. La notizia della sua morte è stata diffusa da media egiziani e palestinesi. Il giovane mezzofondista stava cercando del cibo per la sua famiglia nei pressi di uno dei quattro punti di distribuzione di GHF nella striscia di Gaza.

Leggi anche
Mohammad Shalaan è morto a Gaza: l'ex cestista ucciso mentre cercava cibo e medicine per sua figlia

Allam Abdullah al-Amour non è il primo atleta palestinese a morire a Gaza in questo conflitto: il 19 agosto, il cestista palestinese Mohammed Shaalan, 39 anni, è morto mentre cercava di procurarsi del cibo per i suoi sei figli a Khan Yunis mentre due settimane prima Suleiman al-Obeid, ex giocatore della nazionale palestinese e noto come "il Pelé della Palestina", era deceduto sempre nei pressi di Khan Yunis mentre cercava assistenza umanitaria per la sua famiglia.

Le loro morti si aggiungono agli oltre 660 atleti che hanno perso la vita a Gaza dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, sia nei bombardamenti che nei pressi dei centri di distribuzione degli aiuti umanitari, dove le persone rischiano la vita ogni giorno per procurarsi cibo. Il dato è della Palestinian Sports Media Association.

Immagine
