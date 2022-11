Tutto per mio figlio, il film con Giuseppe Zeno stasera su Rai1: cast e trama ispirata a storie vere Lunedì 7 novembre andrà in onda il film per la Tv con Giuseppe Zeno nei panni di Raffaele Acampora che interpreta un allevatore che si ribella al pizzo.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Tutto per mio figlio con Giuseppe Zeno. L'attore interpreta il personaggio di Raffaele Acampora, un semplice allevatore di conigli, con una moglie, quattro figli e un bancone al mercato. A caratterizzare la sua quotidianità, e non solo la sua, c'è il problema del "pizzo", estorto ai commercianti dalla malavita. Acampora decide di ribellarsi per dimostrare a se stesso e soprattutto a suo figlio, il più grande, che non è quella la strada da intraprendere. Il film, ambientato a metà degli anni Novanta, non racconta una vicenda realmente accaduta, ma una storia sviluppata su un insieme di vicende di diverse famiglie che negli anni si sono rapportate al fenomeno.

Il cast di Tutto per mio figlio, il film con Giuseppe Zeno

Molto ricco il cast di Tutto per mio figlio, che oltre a Giuseppe Zeno vede comparire Antonia Truppo (Anna), Giuseppe Pirozzi (Peppino), Tosca D’Aquino (Carla), Massimiliano Rossi (Domenico), Roberto De Francesco (Agostino Innaurato), Ernesto Mahieux (Aniello), Bruno Torrisi (Ispettore Basile), Fabio De Caro (Camprrista Maturo), Vincenzo Zampa (Sergio), Nello Mascia (Padre Raffaele), Fabio Galli (PM D'Arrigo), Fabio La Fata (Autista Carla), Edoardo Guadagno (Ambulante), Peppe Papa (Vincenzo), Francesco Sinisi (Biagio), Mimmo Mancini (Consigliere Rea), Leonardo De Carmine (Migliaccio).

La trama del film ispirato a fatti realmente accaduti

Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una moglie, Anna, che ama, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni, e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge.

È un allevatore che lavora nei mercati, mestiere che ha ereditato da suo padre. Tutti giorni si sveglia prima dell’alba e percorre anche decine di chilometri per vendere gli animali che lui stesso ha allevato. Una vita dura, che però lui affronta a testa alta con il piglio di chi sa di far bene il suo lavoro. Purtroppo però i tentacoli della camorra non risparmiano nemmeno il suo settore. Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi.

Giuseppe Zeno sul set del film Tutto per mio figlio

Fonda un sindacato e, con la sua forza d’animo contagiosa, convince i suoi colleghi a iscriversi. Collabora con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi. È consapevole del rischio che corre. Sa che Anna e tutti i suoi familiari sono preoccupati per lui, ma ormai non può e non vuole tornare indietro. La camorra cerca in ogni modo di farlo smettere, prima con offerte e poi con minacce e intimidazioni. Ma Raffaele ha detto agli iscritti del sindacato che avrebbe difeso i loro interessi, e ha una parola sola. Per questo viene ucciso. Raffaele Acampora era una persona comune, ha detto no, ha resistito, pagando con la vita il suo coraggio e il suo senso di giustizia.

Come vedere il film con Giuseppe Zeno in streaming e in replica su RaiPlay

Per vedere il film per la Tv con Giuseppe Zeno, in queste settimane volto anche della fiction di successo Mina Settembre, basterà sintonizzarsi su Rai1 lunedì 7 novembre alle ore 21.30. In alternativa, Tutto per mio figlio sarà disponibile in simulcast e in replica su RaiPlay.