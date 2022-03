“Tess Masazza inutile a Lol 2”, lei risponde con un video ironico sui social Sul web e sui social, Tess Masazza è stata criticata per la sua poca partecipazione alle dinamiche di Lol 2- Chi ride è fuori, di cui è concorrente. Ma lei ha risposto con un ironico e divertente video pubblicato su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

I nuovi episodi di Lol 2- Chi ride è fuori sono appena tornati e stanno anche per arrivare alla fine. Giovedì 3 marzo, infatti, saranno disponibili su Amazon Prime Video le ultime 4 puntate, che decreteranno il vincitore di questa seconda edizione, guidata da Fedez e Frank Matano. Già con la prima parte, il pubblico ha potuto conoscere il cast al completo, dieci comici diversi ma con un unico obbiettivo comune: non ridere.

Tra loro ci sono volti noti della tv, come Il Mago Forest, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda (l'unico a non essere ancora stato ammonito) e nuovi talenti, che si sono fatti spazio sul mondo del web, come Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Tess Masazza. Ma quest'ultima è stata criticata per la sua poca partecipazione alle dinamiche del gioco, e ha voluto rispondere con un divertente video.

Il video ironico di Tess Masazza

Appena uscito Lol 2, lo scorso 24 febbraio, i social sono stati sommersi di commenti da parte degli spettatori che hanno voluto esprimere la loro opinione sui concorrenti. Tess Masazza, nata come influencer e blogger sul web, è stata duramente criticata per il suo poco coinvolgimento nelle dinamiche del gioco. Alcuni utenti l'hanno accusata di aver partecipato poco, limitandosi a una gag in cui è apparsa vestita da palloncino gigante e una battuta in un momento dedicato alle barzellette. E poi nient'altro. Secondo alcuni è stata più una spettatrice impegnata a non ridere che una reale partecipante.

La diretta interessata però non sembra essersela presa per le critiche e ha risposto in modo auto ironico sui social, pubblicando un video in cui si mette nei panni dei suoi amici mentre cercano di guardarla a Lol 2. "Forse l’ho intravista! Ragazzi eccola, eccola! ", scherza nel breve video, "Ah no, è la palma".

Chi vincerà Lol 2?

Per il momento tutti i concorrenti di Lol 2, compresa Tess Masazza e fatta eccezione per Maccio Capatonda, hanno ricevuto un'ammonizione. Hanno quindi infranto una prima volta il regolamento e si sono lasciati scappare una risata, provocata dagli altri compagni. Alice Mangione, invece, ha ricevuto il cartellino rosso ed è stata la prima eliminata di questa edizione. Ora a contendersi la vittoria sono rimasti in 9. Gli ultimi quattro episodi saranno disponibili su Amazon Prime video dal 3 marzo. Chi di loro riuscirà a vincere il premio di 100mila euro da donare in beneficienza?