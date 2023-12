Stop a Terra Amara per Natale: quando vanno in onda le nuove puntate La fiction amatissima dal pubblico di Canale si ferma per alcuni giorni durante le feste natalizie. Al suo posto La Promessa, che sostituirà Terra Amara per alcuni giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Terra Amara non andrà in onda il 27, 28 e 29 dicembre. Con le festività natalizie c'è un cambio di programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset e varia in particolare in coincidenza dell'appuntamento pomeridiano con la programmazione della fiction, che congelerà per alcuni giorni l'attesa dei telespettatori prima di poter scoprire quella che accadrà dopo la scomparsa di Demir e l'arrivo di Hakan a Cukurova. Ecco cosa andrà in onda al posto di Terra Amara e quando andranno in onda le nuove puntate.

Quando andrà in onda Terra Amara

Terra Amara si ferma nella settimana natalizia e riprenderà solo nel weekend del 30 e 31 dicembre. La prossima puntata è infatti prevista su Canale 5 sabato 30 dicembre alle 15. L'episodio successivo sarà poi trasmesso, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset alle 15.00 di domenica 31 dicembre.

Al posto di Terra Amara appuntamento con La Promessa

Al posto della fiction amatissima dal pubblico di Canale 5, la rete riserva una sorpresa, lasciando spazio a un altro prodotto di successo della rete. Il cambio di programmazione di Canale 5 si completa infatti con una messa in onda straordinaria della soap spagnola La Promessa, per la quale è previsto un cambio di programmazione oraria e di durata proprio il 27, 28 e 29 dicembre. L’appuntamento non sarà più alle 16.45 ma alle 14.15 sino alle 17.00. Insomma il 27, il 28 e il 29 dicembre 2023, saranno trasmessi due episodi a giornata.

La soap "La Promessa"

Anticipazioni Terra Amara di 30 e 31 dicembre

Quanto agli spettatori di Terra Amara, l'attesa di questi giorni di pausa non sarà vana perché, al ritorno in onda della fiction, ci saranno importanti novità di trama da scoprire. Innanzitutto quelle riguardanti il personaggio di Fikret, che viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit. Sembra chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale. Nel frattempo il personaggio di Betul è decisa a impossessarsi dell'azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei. Intanto Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret, però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha.