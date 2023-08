Stop a Beautiful e Terra Amara per la pausa estiva: la programmazione e quando torneranno su Canale5 I nuovi episodi di Beautiful e Terra Amara andranno in onda fino a venerdì 11 agosto, poi le due soap si fermeranno per lasciare spazio alle repliche. Ecco quando torneranno in onda.

A cura di Daniela Seclì

Le soap di Canale5, Beautiful e Terra Amara, si prendono una pausa nella settimana di Ferragosto. Gli spettatori che seguono con passione le vicende della famiglia Forrester e di Zuleyha e Yilmaz, dovranno farne a meno per un po'. Anche la programmazione della soap spagnola Un altro domani e della serie turca My home, my destiny andrà incontro ad alcune modifiche. Ecco tutti i dettagli.

Stop a Beautiful e Terra Amara, su Canale5 in onda le due soap in replica

Venerdì 11 agosto, sarà l'ultimo giorno nel quale gli spettatori di Canale5 potranno vedere gli episodi inediti delle soap Beautiful e Terra Amara prima della pausa estiva. La programmazione, nella settima di Ferragosto, sarà la seguente:

Sabato 12 agosto: Beautiful in onda in replica alle ore 13:40;

Domenica 13 agosto: Beautiful in onda in replica alle ore 14, Terra Amara in onda in replica alle ore 15;

Lunedì 14: Beautiful in replica alle ore 13:40; Terra Amara in replica alle ore 14:10;

Martedì 15 agosto: Beautiful in replica alle ore 13:40; Terra Amara in replica alle ore 14:10;

Mercoledì 16 agosto: Beautiful in replica alle ore 13:40; Terra Amara in replica alle ore 14:10;

Giovedì 17 agosto: Beautiful in replica alle ore 13:40; Terra Amara in replica alle ore 14:10;

Venerdì 18 agosto: Beautiful in replica alle ore 13:40; Terra Amara in replica alle ore 14:10;

Sabato 19 agosto: Beautiful in replica alle ore 13:40.

Beautiful e Terra Amara dovrebbero tornare regolarmente in onda con i nuovi episodi da lunedì 21 agosto.

La programmazione di Un altro domani e My home, my destiny

Eccetto lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto, le soap Un altro domani e My home, my destiny andranno regolarmente in onda. Ecco la programmazione: