video suggerito

Federica Sciarelli chiude Chi L’ha Visto? per la pausa estiva: “Ci saranno tante altre stagioni” Federica Sciarelli ha salutato il pubblico di Chi L’ha Visto? ieri sera, 10 luglio, per la pausa estiva. La conduttrice ha dato appuntamento alla prossima stagione: il programma investigativo e rotocalco tornerà in onda a settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Sciarelli ha salutato il pubblico di Chi L'ha Visto? ieri sera, mercoledì 10 luglio, al termine dell'ultima puntata della stagione, in onda in prima serata su Rai3. La conduttrice televisiva che ad aprile annunciò la pensione imminente, ha dato appuntamento ai telespettatori alla prossima stagione.

Le parole di Federica Sciarelli a Chi L'ha Visto? prima della pausa estiva

"Vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa stagione. Naturalmente, di stagioni per Chi l'ha visto? ce ne saranno ancora tante altre. Arrivederci a tutti voi". Con queste parole Federica Sciarelli ha salutato i telespettatori di Rai3 al termine dell'ultima puntata stagionale di Chi l'ha visto?.

La puntata di ieri sera, mercoledì 10 luglio, ha affrontato diversi casi di cronaca. Uno dei principali riguarda quello di Nessy Guerra, la madre 25enne originaria della Liguria che ora è bloccata in Egitto, a Hourgada, insieme alla sua bambina, accusata di adulterio dal suo ex marito. Sciarelli a Chi L'ha Visto? ha affrontato anche la vicenda di Alex Marangon, barista 25enne morto a Vidor dalla cui autopsia è emerso che è stato ucciso. Nel corso della serata spazio anche al caso di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro, e alle diverse segnalazioni di persone scomparse.

Leggi anche I migliori 25 film horror da vedere in streaming durante l'estate

Quando torna Chi L'ha Visto? dopo la pausa estiva

Non è stata ancora rivelata una data precisa e ufficiale, ma Chi L'ha Visto? tornerà in onda dopo le vacanze estive, a settembre 2024. Il programma attraverso i suoi canali social ha salutato i followers e i telespettatori dando appuntamento a settembre: "Grazie a tutti per averci seguito numerosi anche per questa stagione. Gli appelli di "Chi l'ha visto?" tornano in prima serata su Rai3 a settembre. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. Buone vacanze!".