Quando finisce Chi l’ha visto a luglio 2024: la data dell’ultima puntata con Federica Sciarelli Mercoledì 10 luglio, in prima serata su Rai3, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di Chi l’ha visto. Il programma, condotto da Federica Sciarelli e dedicato all’approfondimento dei più importanti casi di cronaca, si fermerà poi per la pausa estiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un'altra edizione di Chi l'ha visto sta per concludersi. L'ultima puntata del programma andrà in onda mercoledì 10 luglio su Rai3. Il programma condotto da Federica Sciarelli si fermerà poi per la pausa estiva, prima di tornare a settembre. La data non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Quando va in onda l’ultima puntata prima dell’estate 2024

L'ultima puntata di Chi l'ha visto, prima della consueta pausa estiva, andrà in onda mercoledì 10 luglio su Rai3. In questa ultima edizione il programma si è occupato di risolvere e approfondire i più grandi casi di cronaca italiani: dalla morte di Liliana Resinovich, il cui corpo è stato trovato nel gennaio 2o22 e per cui sono aperte le ipotesi di suicidio e omicidio, alla scomparsa di Mara Favro, 51enne di Susa, di cui si sono perse le tracce lo scorso marzo. Nell'ultima puntata andata in onda il 26 giugno, Federica Sciarelli ha provato a fare luce sul caso di Pierina Paganelli, 68enne uccisa a coltellate nel garage della sua abitazione di Rimini lo scorso 3 ottobre. Dopo mesi di indagini e supposizioni, Louis Dassilva è oggi accusato di aver ucciso la sua vicina di casa con l’aggravante di aver approfittato anche dell’età avanzata della donna.

Quando torna Chi l’ha visto dopo la pausa estiva

Dopo circa due mesi di stop per l'estate, il programma condotto da Federica Sciarelli tornerà nei palinsesti di Rai3. Ancora non si ha la conferma ufficiale della data di ripartenza, ma è probabile che sarà intorno alla metà di settembre, come di consueto. Nel 2023, la prima puntata è andata in onda il 13 settembre e non si esclude che quest'anno il giorno possa essere mercoledì 11 settembre o mercoledì 18 settembre. Al momento però nessuna conferma ufficiale.