Cosa sappiamo della morte di Liliana Resinovich, dall’ipotesi suicidio alle nuove indagini Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021, venne trovata morta il 5 gennaio 2022. Sul suo caso ci sono molti aspetti ancora da chiarire. Dopo la recente riapertura dell’indagine con l’ipotesi di omicidio, potrebbe presto essere effettuata una nuova autopsia sul corpo della 63enne.

Sono passati due anni dalla scomparsa della 63enne Liliana Resinovich e ci sono ancora troppe cose da chiarire sulla sua morte, visto che ancora non è stato possibile stabilire con esattezza se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, anche se ora le indagini propendono per questa seconda ipotesi.

Della pensionata triestina, conosciuta da tutti come ‘Lilli', si erano perse le tracce il 14 dicembre 2021. Diverse settimane dopo, il 5 gennaio 2022, il corpo della donna era stato ritrovato nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni.

L'ultima novità del caso è stata annunciata dal generale Luciano Garofano nel corso della puntata del 2 dicembre 2023 del programma ‘Quarto Grado'. "Si procederà a una nuova autopsia sul corpo di Liliana", ha detto il generale.

Un esame che potrebbe forse permettere di dare alla famiglia della donna, che ha rigettato sia l'ipotesi di suicidio che l'archiviazione del caso, quello che chiede dal giorno del ritrovamento del cadavere: "Verità e giustizia per Liliana".

Il mistero della morte di Liliana Resinovich: omicidio o suicidio

A denunciare la scomparsa della 63enne era stato il marito, Sebastiano Visintin. L'uomo aveva raccontato che la mattina del 14 dicembre aveva salutato Liliana intorno alle 7.45 per uscire di casa, situata nel rione San Giovanni a Trieste. La donna successivamente sarebbe dovuta uscire a sua volta per andare presso l'abitazione di un amico di vecchia data, Claudio Sterpin, a cui dava un aiuto in casa.

Liliana Resinovich e il marito Sebastiano Visintin (Facebook)

Secondo quanto ricostruito successivamente, alle 8.22 la donna avrebbe comunicato essere leggermente in ritardo e di dover prima passare in un negozio, poi avrebbe chiuso la conversazione e sarebbe uscita di casa. Da quel momento, però, della donna si erano perse completamente le tracce.

Il suo corpo era stato ritrovato diverse settimane dopo, il 5 gennaio 2022, all'interno di alcuni sacchi di plastica nella vegetazione in un'area verde dell'ex ospedale psichiatrico nello stesso quartiere dove la donna viveva con il marito. A confermarne l'identità era stato il fratello di Liliana, Sergio.

L'autopsia, effettuata sul corpo della donna alcuni giorni dopo il ritrovamento, aveva rivelato che Liliana sarebbe morta per scompenso cardiaco acuto. La Procura di Trieste ha sostenuto per diverso tempo che la 63enne si sia tolta la vita e che la sua morte non sia stata provocata da nessuno. Una teoria che la famiglia della donna ha invece sempre escluso.

La famiglia di Liliana Resinovich chiede di riaprire il caso

Oltre al primo esame autoptico, sono state numerose le perizie svolte sul cadavere e su vari materiali e reperti negli scorsi anni ma nessuna finora è mai riuscita a individuare né dove la donna sia stata tra il giorno della scomparsa e quello del ritrovamento del corpo, né se sia stata uccisa ed eventualmente, da chi.

Sergio Resinovich

Per questo la famiglia di Resinovich si era opposta alla richiesta di archiviazione del caso fatta dalla Procura. Il 13 giugno 2023 il gip Luigi Dainotti ha accolto l'opposizione presentata dai legali dei familiari della 63enne con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, indicando in 25 punti i nuovi approfondimenti e consulenze da effettuare nell'ambito di questa seconda fase di indagine. Fino a quel momento, invece, il fascicolo era stato aperto per il reato di sequestro di persona.

Le indagini sui cellulari del marito e dell'amico Sterpin

Per cercare di ottenere maggiori informazioni sul motivo della scomparsa della 63enne gli inquirenti su disposizione del gip Dainotti hanno sequestrato i telefoni del marito di Liliana e quello di un secondo uomo, Claudio Sterpin, un "amico speciale" che aveva avuto in passato un relazione amorosa con la donna.

Questo rapporto, secondo quando da lui affermato, sarebbe stato ripreso segretamente prima della scomparsa. A detta sua, sembra Liliana fosse profondamente infelice e avesse intenzione di cambiare vita.

Claudio Sterpin

Prima di allora era stato controllato solo il relativo traffico telefonico ma non era stata disposta l’estrazione della copia forense, ovvero quel processo che permette di recuperare e preservare tutte le informazioni presenti su un dispositivo mobile grazie all'utilizzo di strumenti e software specializzati.

Gli interrogativi senza risposta sulla morte di Liliana

Come già detto, restano ancora tanti dubbi su come e perché Liliana sia morta. La ripresa delle indagini con l'ipotesi di omicidio a carico di ignoti apre sicuramente una nuova fase del caso e saranno molte le cose da chiarire.

I futuri accertamenti disposti dal gip Dainotti comprendono infatti la richiesta dell'analisi di tutti gli account in uso a Liliana e di numerosi dispositivi digitali, la verifica delle celle telefoniche dell'area del ritrovamento e l'analisi del traffico telefonico; ma anche l'analisi di tutti i dispositivi telefonici e account in uso alle persone vicine alla vittima, in particolare, quelli del marito Sebastiano e di Claudio Sterpin.

Il gip ha chiesto anche di effettuare un raffronto tra i dna ritrovati su alcuni reperti con il profilo genetico di varie persone attenzionate nelle indagini e di effettuare esami comparativi tra un'impronta guantata, rinvenuta sui sacchi in cui era chiuso il cadavere, e i guanti utilizzati dagli operatori per accertare o escludere l'intervento di terzi e di comparare la stessa impronta con il guanto trovato nei pressi del corpo.

La nuova autopsia sul corpo di Liliana Resinovich

Tra i punti menzionati dal gip Dainotti in merito alla riapertura del caso ci sarebbe anche una nuova consulenza medico legale con, nel caso in cui potesse servire, l'eventuale riesumazione del cadavere di Liliana. L'esame dovrà accertare diversi aspetti, per esempio, alcune lesioni ritrovate sul cadavere.

Dopo aver appreso la decisione del Gip, il marito di Liliana, Sebastiano aveva dichiarato: “Bene che si ritenga di dover indagare ulteriormente, ma quello che mi disturberebbe, da un punto di vista emotivo, è un’eventuale riesumazione del cadavere di Liliana”.

Liliana Resinovich e il marito Sebastiano Visentin

Le parole del fratello

A insistere sulla necessità di far proseguire le indagini e di non lasciare nulla al caso è sempre stato anche il fratello di Liliana, Sergio. Insieme alla nipote Veronica e al marito Sebastiano, l'uomo non ha mai ritenuto plausibile la ricostruzione avanzata dalla Procura che vedeva suicida la 63enne.

I famigliari non hanno mai creduto all'ipotesi un gesto volontario e sono sempre stati certi del fatto che qualcuno possa averle fatto del male. "Quando ho ricevuto la notifica (della richiesta di archiviazione, ndr), ci sono rimasto male. Poi ho pensato che l'avvocato avrebbe potuto avere accesso agli atti e capire come procedere", aveva detto Sergio qualche tempo fa durante una puntata del programma ‘Chi l'ha visto?'.

“Abbiamo portato tante argomentazioni a sostegno di una riapertura delle indagini nell’interesse di tutti. Noi non abbiamo chiesto condanne, chiediamo che si continui a indagare”, aveva detto invece il legale del fratello di Liliana Resinovich, l'avvocato Nicodemo Gentile

Le ultime notizie sul caso di Liliana Resinovich

Come già detto, l'ultima novità del caso è stata annunciata dal generale Luciano Garofano durante una puntata di ‘Quarto Grado'. "La notizia importante è che sicuramente si procederà a una nuova autopsia sul corpo di Liliana, tutti noi sappiamo che ci sono delle contraddizioni da comprendere e siamo abituati a capire che spesso una nuova autopsia può svelare elementi nuovi che inizialmente potrebbero non essere stati chiariti", ha spiegato in trasmissione.

"Ci sono degli aspetti che solo la riesumazione che farà la professoressa Cattaneo potrà far capire, se è morta il giorno della scomparsa o no", ha aggiunto ancora l'ex generale dei Ris. L'antropologa forense Cristina Cattaneo è il medico legale a cui la Procura ha affidato la super perizia sul cadavere della 63enne.

La Procura di Trieste per ora non avrebbe evidenza di una richiesta di Cattaneo per la riesumazione del cadavere, ma non è escluso che la decisione sia emersa per ora nell'ambito dei consulenti, e che a breve venga ufficialmente formulata dal medico legale alla Procura.