Riesumazione di Liliana Resinovich , il marito: “Saperla di nuovo su un tavolo è tremendo”

"Anche se di questa riesumazione di Liliana si parlava da molto tempo, è un dolore che non si può descrivere" ha dichiarato Sebastiano Visintin dopo la notizia della riesumazione del corpo di Liliana Resinovich per nuovi esami medico legali. "Dopo due anni forse si potrà sapere quando Liliana è morta, come è morta e perché è morta" ha aggiunto.

"Sapere dopo due anni che tua moglie finirà di nuovo su un tavolo è tremendo", così il marito di Liliana Resinovich ha reagito alla notizia che ilcorpo della 63enne sarà riesumato per nuovi esami medico legali, disposti dalla Procuratore della Repubblica per accertare come sia morta la 63enne trovata senza vita a Trieste nel gennaio del 2022. Una decisione che era nell'aria da tempo, come ha confermato lo stesso Sebastiano Visintin, ma che ha comunque colpito il marito di Liliana.

"Anche se di questa riesumazione di Liliana si parlava da molto tempo col mio consulente, è un dolore che non si può descrivere" ha dichiarato Visintin intervistato durante la trasmissione tv Pomeriggio Cinque, assicurando però di essere "sereno". Al fratello di Liliana Resinovich, che a Fanpage.it aveva detto di essere sicuro che Sebastiano Visintin sappia cosa è successo, il marito della 63enne ha replicato: "Voglio solo sapere come è morta. Avevo chiesto solo di poterla cremare solo dopo che avessero fatto tutto quello che se si doveva sul corpo di Liliana, tutto qua".

Il riferimento è al fatto che Visintin fin dal primo momento aveva chiesto alle autorità il via libera alla cremazione del copro di Liliana mentre fratello e famiglia di origine della donna si erano sempre opposti. Anche sugli elementi raccolti sul luogo del rinvenimento del cadavere, come i sacchetti e il cordino, Visentin non sa darsi una spiegazione. "Certamente sono cose che erano in casa nostra e che non so come sono finite sul corpo di Liliana. Su questo non devo essere io a rispondere ma la procura e gli investigatori" ha dichiarato.

Sebastiano Visintin inoltre continua a negare che Liliana Resinovich avesse un'altra relazione sentimentale con Claudio Sterpin, l'uomo che ha sempre raccontato di aver avviato da tempo un rapporto con la donna e che, a suo dire, si stava trasformando addirittura in una convivenza pochi giorni prima della scomparsa della 63enne.

"Sentir parlare di una storia d'amore tra Claudio e Liliana mi offende e mi fa male, sono solo sue parole, non c'è una foto, un messaggio, non c'è una prova che lo dimostra, non esiste. Era una semplice conoscenza. Liliana faceva maratone, Sterpin era presidente del Marathon, ma la relazione non esiste, non era quello che voleva Liliana" ha dichiarato Visintin, aggiungendo: "Se Liliana mi avesse detto che c'era questa persona probabilmente qualcosa sarebbe cambiato".

"Ora, dopo due anni, io voglio sapere quando Liliana è morta, come è morta e perché è morta e la riesumazione potrebbe servire proprio a dare queste risposte" ha concluso Visintin.