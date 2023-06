Liliana Resinovich, sequestrati i telefoni cellulari del marito e dell’amico speciale Sterpin A un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa di Liliana Resinovich, è arrivata questa disposizione della Squadra mobile di Trieste in esecuzione delle disposizioni del gip Luigi Dainotti contenute nell’ordinanza di approfondimento delle indagini.

A cura di Biagio Chiariello

Sebastiano Visintin, Lliliana Resinovich e Claudio Sterpin

I telefoni cellulari di Sebastiano Visintin e di Claudio Sterpin, rispettivamente marito e amico di Liliana Resinovich, sono stati sequestrati dalla Squadra mobile di Trieste in esecuzione delle disposizioni del gip Luigi Dainotti contenute nell'ordinanza di approfondimento delle indagini sul caso della donna di 63 anni, scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere è stato ritrovato in un boschetto non lontano da casa il 5 gennaio successivo.

La notizia è stata riporta dal quotidiano locale Il Piccolo, secondo il quale il procuratore capo, Antonio De Nicolo, avrebbe già individuato il professionista cui affidare la nuova perizia medico-legale. A quest'ultimo spetterà poi la decisione in merito alla eventuale riesumazione del corpo di Lily. La polizia aveva già acquisita la copia forense del traffico telefonico delle due utenze, ma i dispositivi non erano mai stati sequestrati, sebbene, scrive Il Piccolo, siano stati intercettati.

Recentemente il Gip del Tribunale di Trieste ha disposto, in 25 punti, nuove indagini sul caso Resinovich. La decisione del giudice è arrivata dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura alla quale si era opposto il marito della vittima, Sebastiano Visintin, e alcuni familiari. Il gip nell’ordinanza ha disposto di procedere all’iscrizione per il reato di omicidio volontario a carico di ignoti.

Nel frattempo Sterpin ha ammesso che si incontrava con Liliana in segreto anche bordo di un furgone nelle disponibilità dell'uomo, oltre che in una soffitta in via Slataper, una cantina in via Giulia, la sede dell'associazione atletica di via Pondares. Ma "anche il furgone era una nostra base – ha detto al Piccolo l'amica speciale della 63enne – talvolta Lilly e io ci incontravamo anche in quel Volkswagen in via Fianona. Oppure la prendevo con me a bordo e lei si sedeva nel sedile dietro per non farsi vedere. E andavamo in giro. Nella cantina e nella soffitta, invece, portavamo da bere. Era un modo per stare lontani dagli occhi degli altri".