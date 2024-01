Liliana Resinovich, il corpo sarà riesumato il 14 febbraio in vista della nuova autopsia Sarà riesumato il 14 febbraio il corpo di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 febbraio del 2021. A rivelare la data della riesumazione a Fanpage.it, fonti legate alla difesa dei familiari della vittima. L’autopsia sarà effettuata il 15 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liliana Resinovich

Sarà riesumato nella giornata di mercoledì 14 febbraio il corpo di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021. Il giorno dopo, nella giornata di giovedì 15 febbraio, inizieranno invece gli accertamenti autoptici sulla salma. La data della riesumazione del corpo è stata rivelata a Fanpage.it da fonti informate legate alla difesa dei familiari della donna.

Nel frattempo, la cugina della 63enne trovata morta il 5 gennaio successivo, Silvia Radin, ha nominato un avvocato e un consulente per l'autopsia sul corpo della familiare. A occuparsi della difesa saranno il legale Antonio Cozza e il dottore Mauro Bacci, consulente anatomopatologo ed ex direttore di Medicina legale di Perugia.

Liliana Resinovich

"Non è ancora certo – ha spiegato Cozza – che ci sia un processo. Ad oggi si procede nei confronti di ignoti, c'è stata un'opposizione all'archiviazione che è stata accolta ma le nuove analisi devono ancora iniziare e gli atti sono tantissimi. Il fatto che la Procura abbia deciso di dare seguito con questi nuovi accertamenti".

Leggi anche Perché la riesumazione del corpo di Liliana Resinovich potrà davvero aiutare a risolvere il caso

La salma sarà analizzata il prossimo 15 febbraio all'obitorio dell'Università di Milano. Il sostituto procuratore Maddalena Chergia ha conferito all'antropologa forense Cristina Cattaneo e ai medici Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e all'entomologo Stefano Vanin, l’incarico per una nuova consulenza con ulteriori esami autoptici sui resti della donna.

Gli accertamenti puntano a stabilire epoca e causa della morte di Resinovich e verranno effettuati anche attraverso il prelievo del midollo osseo e una valutazione della cellularità per non lasciare nulla di intentato sul caso. I familiari della 63enne, infatti, non credono all'ipotesi del suicidio.