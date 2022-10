Sopravvissuti: trama, cast e puntate della nuova serie di Rai1 con Lino Guanciale Da lunedì 3 ottobre, in onda su Rai1 Sopravvissuti. La nuova fiction con Lino Guanciale racconta la scomparsa dell’imbarcazione Arianna e il successivo, misterioso ritrovamento. L’appuntamento è alle ore 21:25.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sopravvissuti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 3 ottobre, in onda su Rai1 la serie Sopravvissuti. Diretta da Carmine Elia, vede nel cast Lino Guanciale, Stéfi Celma, Pia Lanciotti, Alessio Vassallo, Barbora Bobulova e tanti altri. La trama, che si dipana in sei puntate, è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Nella fase editoriale sono stati guidati dagli sceneggiatori Viola Rispoli e Massimo Bacchini. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction che racconta la scomparsa dell'imbarcazione Arianna e il ritrovamento, un anno dopo, del relitto con sei sopravvissuti.

Sopravvissuti, anticipazioni prima puntata di lunedì 3 ottobre

Lunedì 3 ottobre, in onda su Rai1, i primi due episodi di Sopravvissuti. Episodio 1 – Sopravvissuti: la barca Arianna sta per salpare. Si appresta a compiere una traversata in onore della figlia dell'armatore Armando Leone, che purtroppo è morta nel fiore degli anni. Luca saluta la moglie Sylvie e le figlie Maia e Camilla. Con lui partono anche, Gabriele – figlio di una poliziotta – e la moglie Marta, Stefano, l'attrice Giulia con il marito Frank e il figlio Nino. E poi Tano, che avrebbe dovuto partire con la moglie Paola, che all'ultimo si è tirata indietro. Infine, Matteo e Lara, figli di Emanuele Mayer. L'esito della traversata è disastroso, a causa di una violentissima tempesta. L'imbarcazione scompare e la narrazione riprende un anno dopo. Ormai nessuno pensa più di poter riabbracciare i passeggeri dell'Arianna. All'improvviso, tuttavia, i riflettori tornano a essere puntati sulla vicenda: viene ritrovato il relitto con sei superstiti a bordo. Da allora, la trama lascia spazio al mistero. I sei sopravvissuti, infatti, sembrano nascondere un segreto e numerosi tormenti.

Episodio 2 – Il ritorno: per i naufraghi sopravvissuti, la vita non è affatto semplice. Luca fa fatica a ricostruire l'armonia di un tempo con la moglie Sylvie e le figlie. Marta ha un pessimo rapporto con la suocera, che è tormentata dalla morte del figlio Gabriele. Nino piange la scomparsa dei suoi genitori. Paola cerca di aiutare Tano a tornare in sé. Anita, la poliziotta, assiste agli interrogatori dei sei sopravvissuti e tutti sembrano recitare lo stesso copione. È pronta a tutto per scoprire la verità sulla morte di suo figlio.

Il cast di Sopravvissuti: attori e personaggi

Lino Guanciale interpreta Luca Giuliani;

Luca Biagini interpreta Armando Leone;

Barbora Bobulova interpreta Giulia Morena;

Stéfi Celma interpreta Sylvie Giuliani;

Maddalena Crippa interpreta Bianca Marcucci;

Nicolas Maupas interpreta Roberto;

Vincenzo Ferrera interpreta Tano Russo; Florian Fitz interpreta Frank Berger; Giacomo Giorgio interpreta Lorenzo Bonanno; Pia Lanciotti interpreta Anita Clementi; Sophie Pfennigstorf interpreta Alex; Desirée Popper interpreta Lara Mayer; Elena Radonicich interpreta Titti Morena; Raffaella Rea interpreta Paola Russo; Carmine Recano interpreta Ivan De Santis; Fausto Maria Sciarappa interpreta Stefano Bonanno; Camilla Semino Favro interpreta Marta Silvestri; Manda Touré interpreta Malika; Alessio Vassallo interpreta Gabriele Clementi; Adele Wismes interpreta Lea Dumont; Margherita Aresti interpreta Maia Giuliano; Luca Castellano interpreta Nino Berger; Paola Benocci interpreta Sofia Morelli; Nello Mascia interpreta Emanuele Mayer; Domenico Luca interpreta Matteo Mayer.

La trama di Sopravvissuti

La serie tv Sopravvissuti racconta la misteriosa scomparsa dell'imbarcazione Arianna, con i dodici passeggeri a bordo. Dopo un anno, viene trovato il relitto. A bordo ci sono sei sopravvissuti, sconvolti e deperiti. Dopo il ritrovamento dovranno sottoporsi a estenuanti interrogatori, perché la versione che danno è palesemente concordata. Per loro, tornare alla normalità, è sempre più un miraggio.

Dove vedere le 6 puntate in replica e in streaming

Le sei puntate di Sopravvissuti andranno in onda su Rai1. Per chi non potesse assistere agli episodi in diretta, basterà collegarsi al sito RaiPlay per vedere Sopravvissuti in streaming e in replica. Nel momento in cui scriviamo, la programmazione completa risulta la seguente: