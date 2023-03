Shake arriva su RaiPlay dopo il successo di Mare Fuori: cast e data di uscita del nuovo teen drama Shake arriva su Rai Play dopo il successo di Mare Fuori: il nuovo teen drama si ispira all’Otello di Shakespeare e ha per protagonisti gli studenti di un liceo romano che rivivono i sentimenti universali di alcune delle più celebri pièce di Shakespeare, al giorno d’oggi.

A cura di Gaia Martino

Dopo il grande successo di Mare Fuori, la Rai annuncia un nuovo prodotto televisivo: su Rai Play è in arrivo il teen drama ispirato all’Otello di Shakespeare, Shake. Con Giulia Gandini alla regia, la nuova serie televisiva vedrà tra i protagonisti Otello, Desdemona, Iago, personaggi della tragedia shakespeariana, trasformati in giovanissimi studenti di un liceo romano dei giorni nostri. I temi restano quelli universali: l'amore, la gelosia, il tradimento.

Il cast e la data di uscita di Shake

Shake sarà disponibile su Rai Play da venerdì 14 aprile 2023. Il teen drama che arriva dopo la chiusura della terza stagione di Mare Fuori, vede tra i protagonisti anche un volto noto alla serie diretta da Ivan Silvestrini, Greta Esposito, Nina in Mare Fuori. Nel cast anche Jason Prempeh, noto per i ruoli in The Swarm, Unwanted, The Slaughter, Giulia Fazzini, protagonista di Marta&Eva, Giada Di Palma, attrice che ha recitato in Che Dio Ci Aiuti, Alessandro Cannavà, volto di serie televisive per ragazzi come Cabala, I Cavalieri di CastelCorvo e Nero a Metà2, Damiano Gavino, attore noto al pubblico televisivo per il ruolo di Manuel Ferro in Un professore 2. La prima stagione sarà composta da 8 episodi dalla durata di 25 minuti ciascuno.

Greta Esposito in Mare Fuori, Damiano Gavino in Un Professore

La trama di Shake

Shake è la nuova serie tv basata sull'Otello di Shakespeare e ha come protagonisti giovani studenti di un liceo di Roma che rivivono i sentimenti universali di alcune delle più celebri pièce shakespeariane, l'amore, il tradimento, la gelosia, in un contesto realistico e del tutto moderno. Gli episodi della prima stagione raccontano di Otello, che nel teen drama è il leader di una crew di parkour, di Cassio e Iara: i loro equilibri saranno stabili sino all'incontro con Desdemona, la ragazza più bella del liceo, di cui sia Otello che Iara si invaghiranno. Piani mossi dalla gelosia, tradimenti, e sentimenti forti, daranno vita al nuovo drama per i giovani.