Antonio De Matteo e le riprese di Mare Fuori 4: “Una data c’è. Silvia? Nessuna friendzone” Antonio De Matteo, attore che veste i panni di Lino in Mare Fuori, ha svelato che le riprese della quarta stagione inizieranno il 22 maggio: “Stanno ristrutturando gli spazi dove giravamo, ci hanno concesso altre aree ma sono in costruzione”. La data, dunque, potrebbe cambiare: “Dipendiamo dai lavori”.

A cura di Gaia Martino

Antonio De Matteo, l'attore che recita nei panni di Lino nella serie tv di successo Mare Fuori, nel podcast FairnessBox ha parlato del suo personaggio nella fiction. "Quello che è successo con Silvia (Clotilde Esposito, ndr) è una cosa assurda. La friendzonata non è così esplicita, c'è una presa di coscienza da parte di entrambi. La scena era già prevista nella sceneggiatura".

Le parole di Antonio De Matteo su Mare Fuori

"Devo tutto a Mare Fuori, ho ricominciato una vita attoriale con Mare Fuori": così Antonio De Matteo ha commentato il successo ottenuto con l'esperienza con la serie tv di successo. "Le riprese della quarta stagione iniziano il 22 maggio, ma non si sa con certezza. È successo un aneddoto divertente. Chi affitta la struttura ha permesso di ristrutturare quella parte per darla alle Forze dell'Ordine, Carabinieri, Esercito, Guardia Costiera. Ci mancavano gli spazi, ci avevano concesso altre aree ma vanno ricostruite completamente. Dipendiamo dai tempi dei lavori" ha continuato. Poi ha raccontato un retroscena su una scena della terza stagione che vede Artem (nel ruolo di Pino) protagonista: "Nella serie dice "E ij quando magn?" perché non sapeva cosa doveva fare. C'era tensione in quel momento, ci ha fatto sorridere tutti e ha sciolto tutte le tensioni".

Sul finale di stagione: "Non posso dire nulla perché non abbiamo le sceneggiature, poi mi toglierebbero i soldi anche della prima stagione" ha scherzato.

Il suo passato a Dublino

Antonio De Matteo ha vissuto per un periodo a Dublino per imparare l'inglese, prima di studiare recitazione: "Facevo il cameriere, poi portavo il risciò per i turisti". Dopo Dublino tornò in Italia: "Studiai Spettacolo a Roma, poi tornai a Caserta per amore. Dopo essere entrato nel Centro Sperimentale, faticavo tanto e nel 2017 decisi di andare in Spagna. Mi trovai a casa, mi sono innamorato della Spagna". La sua carriera da attore ora si impenna con gli ultimi ruoli nei film ‘Piano Piano‘ e ‘Stranizza d'Amuri‘ che al cinema stanno registrando incassi fortissimi: "Prima mi giudicavo molto, ma c'è una vita da vivere e la recitazione dà tanto alla tua vita".