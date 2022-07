Morto l’attore Roberto Nobile, addio a Parmesan di Distretto di Polizia È morto all’età di 75 anni l’attore Roberto Nobile, noto al pubblico del cinema e della Tv per alcuni ruoli molto amati, da Parmesan in Distretto di Polizia al professor Mortillaro nel film La Scuola.

A cura di Andrea Parrella

È morto Roberto Nobile, attore noto e volto amato nel mondo del cinema e della serialità televisiva, soprattutto per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nicolò Zito ne Il Commissario Montalbano. La notizia del decesso è stata data in queste ore da Il Corriere della Città. L'attore è morto a Roma, all'età di 75 anni, era nato a Verona nel 1947 ma aveva origini familiari ragusane.

La carriera al cinema, da Nanni Moretti a Tornatore

Tanti i lavori nel corso della sua carriera per i quali Roberto Nobile è distinto e fatto amare dal grande pubblico. L'attore ha lavorato per molti registi di rilievo come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi, prendendo parte ad alcune importanti produzioni internazionali. Sul grande schermo ha avuto un lungo sodalizio con Nanni Moretti, per il quale ha lavorato in film Caro Diario, La stanza del figlio e Habemus Papam. Ha lavorato inoltre a titoli divenuti dei cult del cinema italiano come La scuola, pellicola del 1999 diretta da Daniele Luchetti in cui era il Professor Mortillaro, oltre a prendere parte al cast di film altrettanto noti come Caos Calmo, Tickets, Stanno Tutti bene e Giovanni Falcone, film del 1993 con protagonista Michele Placido che racconta la storia del magistrato ucciso dalla mafia un anno prima.

La Tv, da La Piovra a Il Commissario Montalbano

Per la televisione ha preso parte ad alcuni dei prodotti che più hanno caratterizzato la serialità italiana. Da La Piovra, nella settima e ottava stagione, a Il Commissario Montalbano, passando per Ultimo, Distretto di Polizia, Don Matteo e Nero Wolfe. Gli ultimi lavori sul piccolo schermo sono stati in Squadra Mobile, nel 2015, la miniserie Baciato dal Sole del 2016, Maltese nel 2018 e Gli orologi del diavolo, serie Mediaset con Giorgio Pasotti del 2020 che è, a tutti gli effetti, il suo ultimo lavoro sul set. Non aveva mai abbandonato, invece, il teatro. Negli ultimi mesi aveva portato in scena Le Storie del mondo, tratto da Le Metamorfosi di Ovidio.