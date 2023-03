Morto l’attore Lance Reddick, il volto della serie Tv The Wire aveva 60 anni L’attore è stato trovato senza vita in casa sua, per cause apparentemente naturali. Oltre che in The Wire aveva preso parte a celebri show televisivi come Lost, Oz, Law & Order ed era presenza fissa nella saga John Wick.

A cura di Andrea Parrella

Morto Lance Reddick. Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo nella serie Tv HBO e per aver recitato in John Wick, è stato trovato senza vita nella sua abitazione la mattina di venerdì 17 marzo. A riportare la notizia del decesso è il sito TMZ, che specifica come al momento non siano ancora chiare le cause della morte, ma il decesso sembra essere riconducibile a cause naturali. Reddick aveva 60 anni.

L'ultima apparizione di Lance Reddick

TMZ risale anche all'ultima apparizione di Reddick, che lo scorso mercoledì aveva pubblicato sui social un suo video in cui si trovava in casa con i suoi cani anziché alla premiere di lancio di Wick 4, il film al quale aveva lavorato. L'attore in quell'occasione non aveva specifica il motivo della sua assenza. Al momento non ci sono ulteriori elementi o dettagli specifici che possano offrire spiegazioni più dettagliate rispetto ai suoi ultimi giorni di vita.

La carriera

Lance Reddick ha preso parte nella sua carriera a numerosi film e shot televisivi tra i più celebri, da Lost a Fringe, passando per Law & Order, Oz, Bosch. Ma il ruolo più noto e per cui verrà ricordato è senza ombra di dubbio quello nella serie targata HBO The Wire, in cui dal 2002 al 2008 ha recitato nella serie ha interpretato il ruolo di Cedric Daniels. Negli anni 2008-2009, Reddick è Matthew Abaddon nella serie televisiva Lost. I produttori della serie Damon Lindelof e Carlton Cuse lo vollero nella serie creata dallo stesso Lindelof con J. J. Abrams e Jeffrey Lieber dopo averlo visto recitare in Oz, in cui interpretava il ruolo del detective Johnny Basil. Nel 2002 compare nel videoclip 03 Bonnie & Clyde di Jay-Z e Beyoncé nelle vesti di un ufficiale di polizia. L'attore aveva preso parte anche ad alcuni progetti che non hanno ancora visto la luce, come la serie targata Disney+ "Percy Jackson and the Olympians."