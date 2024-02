Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia: trama, cast e puntate della fiction con Riccardo De Rinaldis Santorelli In arrivo stasera su Rai 1 le prime due puntate della fiction dedicata al poeta e patriota Goffredo Mameli. La serie, ambientata durante il Risorgimento, racconta la storia dell’autore dell’inno italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Inizia oggi la nuova serie su Goffredo Mameli. La fiction è composta da quattro episodi dalla durata di 50 minuti. Rai 1 manderà in onda i primi due il 12 e il 13 febbraio. Goffredo Mameli, considerata la prima "rockstar" italiana, è autore dell'Inno d'Italia. A interpretarlo sul piccolo schermo sarà Riccardo De Rinaldis Santorelli, attore che ha preso parte a Doc-Nelle tue mani, Non mentire, Vivere non è un gioco da ragazzi. Nel cast ci sono anche i noti Neri Marcorè, Ricky Memphis, Luca Ward, Lucia Mascino, Sebastiano Somma e Maurizio Lastrico. Gli altri giovani interpreti saranno: Amedeo Gullà, Chiara Celotto, Barbara Venturato e Riccardo Maria Manera. La miniserie – girata tra Genova, Torino e Roma – è ambientata durante il Risorgimento italiano, precisamente nel 1847.

Le anticipazioni della prima puntata di Mameli

La fiction Rai 1 "Mameli – il ragazzo che sognò l’Italia" segue la storia di Goffredo Mameli e del compositore Michele Novaro mentre collaborano alla creazione dell'inno nazionale. Nei primi due episodi, gli spettatori conosceranno Mameli 19enne innamorato della Marchesina Geronima Ferretti, incontrata a una festa da ballo. La loro unione sarà contrastata dalla mamma di lei. Nel frattempo, Goffredo diventerà amico di Nino Bixio, che lo introdurrà nel gruppo dei giovani rivoluzionari genovesi appartenenti alla società segreta "Entelema". Mameli, spinto dall'entusiasmo del gruppo, comporrà l’Inno che lo farà passare alla storia e che sarà l’anima della grande manifestazione dell’Oregina, dove l’Inno verrà intonato da oltre trentamila persone, sulle note composte dal torinese Michele Novaro.

La trama: la storia di Goffredo Mameli

La miniserie Rai racconta la storia di Goffredo Mameli, in particolare nell'arco di tempo dal 1847 al 1849. Considerato poeta ed eroe del Risorgimento, Goffredo nel 1847 è un 20enne che riuscirà a smuovere gli animi con le sue parole. Al suo fianco ci saranno trecento volontari in viaggio da Genova a Milano per le cinque giornate del '48. Con lui salperanno anche cinquecento volontari in difesa di Roma nel '49. Tra Storia e storie di vita che si intrecciano, nella serie c'è spazio sia per l'amore patriottico che per quello sentimentale. Goffredo Mameli è protagonista anche di una storia d'amore finita con un matrimonio imposto e una felice, nonostante i pericoli e la morte incombente.

Il cast con Riccardo De Rinaldis Santorelli: attori e personaggi

Riccardo De Rinaldis Santorelli, nato a Pavia quasi 25 anni fa, è il protagonista della nuova fiction di Rai 1 "Mameli – il ragazzo che sognò l’Italia". Il cast comprende sia volti conosciuti come Neri Marcorè nei panni del papà di Goffredo che attori emergenti come Amedeo Gullà nelle vesti di Nino Bixio. Ci sono poi Isabella Briganti, mamma di Mameli, Barbara Venturato, che interpreta Geronima, primo amore del giovane. E ancora Lucia Mascino, Luca Ward, Maurizio Lastrico, Ricky Memphis. Per arrivare a Chiara Celotto, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La fiction Rai 1 "Mameli – il ragazzo che sognò l’Italia" comprende quattro puntate, dalla durata di 50 minuti. Le prime due andranno in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024, dalle 21.3o su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play, sia on demand che in live streaming.

Dove è stata girata la fiction su Mameli

La fiction, diretta da Luca Lucini e Ago Panini, è stata girata nel 2023 nell'arco di dieci settimane. Le location sono state Torino, Genova e Roma. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha sottolineato: "Genova è stata scelta come set della nuova serie tv su Goffredo Mameli con Neri Marcorè. Un’altra grande conferma per la nostra terra, tra le location più gettonate e ricercate per film, fiction e spot televisivi".