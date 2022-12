Lino Guanciale protagonista di Un’estate fa, il nuovo thriller di Sky Lino Guanciale è il protagonista della nuova serie Sky “Un’estate fa”, un thriller tra passato e presente, che ripercorre un evento tragico che a distanza di anni torna a sconvolgere la vita di un avvocato di successo.

A cura di Ilaria Costabile

Lino Guanciale è ormai uno degli attori più noti delle fiction Rai, che adesso è pronto per un passaggio di piattaforma, e infatti è il protagonista di una delle prossime serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures dal titolo "Un'estate fa", di cui sono da poco terminate le riprese. La serie è descritta come un thriller trans-generazionale ambientato in un due momenti temporali differenti, gli Anni Novanta e il presente. Sarà disponibile dal 2023, sebbene non sia ancora stata definita la data d'uscita.

La trama della nuova serie Sky

Sono otto gli episodi che compongono la nuova produzione Sky, di cui Lino Guanciale sarà il protagonista nei panni di Elio. Avvocato, con una bella famiglia, sembra condurre la vita che tutti desidererebbero, ma qualcosa che ritorna dal passato, sconvolgere la sua routine. Quando era ragazzo, infatti, per seguire la ragazza di cui era innamorato, Arianna, vive un vero e proprio trauma: alcuni giorni dopo la partenza è stato ritrovato in stato confusionale, con problemi di memoria e la ragazza che sarebbe dovuta essere con lui, non si è più trovata.

Trent'anni dopo il corpo di Arianna è stato ritrovato e la polizia è secondo la scientifica la ragazza sarebbe stata uccisa e, ovviamente, Elio è il primo sospettato. Dopo aver avuto la terribile notizia, sconvolto, si mette alla guida della sua auto ma ha un incidente, dopo il quale perde i sensi, e si risveglia negli Anni Novanta, nel campeggio, 18enne ma con la mente di un adulto. Sa cosa è successo ad Arianna e dovrà condurre un'indagine tra passato e presente per scagionarsi dall'accusa di omicidio e capire cosa è accaduto quella notte.

Il cast di Un'estate fa

Oltre a Lino Guanciale, tanti sono i nomi noti che fanno parte del cast della nuova serie Sky, tra cui Filippo Scotti, protagonista del film "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, che nella serie interpreta Guanciale da giovane. Gli altri interpreti, di cui no sono stati ancora resi noti i personaggi, sono