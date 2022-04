Le nuove uscite di Netflix a maggio 2022, i film da vedere e le serie TV in arrivo Le nuove uscite di maggio 2022 su Netflix chiudono due serie tv molto amate dagli abbonati: il 4 maggio subito disponibile la terza e ultima stagione di Summertime; il 27 maggio la prima parte della quarta e ultima stagione di Stranger Things.

I nuovi arrivi su Netflix per il mese di maggio. Come di consueto, anche questo mese sarà ricco di uscite sulla piattaforma di contenuti on demand, tra serie tv e film originali. Per il nostro paese, uno dei titoli più attesi è la terza e ultima stagione di Summertime. Si chiudono le avventure della serie interpretata da Ludovica Tersigni e Coco Rebecca Edogahme e nel cast c'è anche la new entry Cristiano Caccamo. Il 27 maggio, invece, esce la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, che sarà anche la stagione conclusiva. Si chiude anche il percorso della serie che ha rilanciato il mito degli anni '80 in chiave horror e ha fatto splendere le stelle di Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Maya Hawke e riscoperto anche Winona Ryder e David Harbor. La serie dei Duffer Brothers promette colpi di scena a ripetizione in quella che dovrebbe anche essere la più spaventosa tra le stagioni.

I nuovi film da vedere su Netflix a maggio 2022

Domenica 1 maggio

Un principe tutto mio

Mia e il leone bianco

Venerdì 6 maggio

Ti giro intorno

Due agenti molto speciali 2

Sansone

Leggi anche Le nuove uscite di Netflix di gennaio 2022: cosa vedere tra le ultime novità

Sabato 7 maggio

A Haunting at the Rectory

Domenica 8 maggio

Hot Pursuit

Mercoledì 11 maggio

Our Father

Venerdì 13 maggio

Cheerleader per sempre

Giovedì 19 maggio

Il fotografo e il postino: l'omicidio di José Luis Cabezas

Le serie tv su Netflix:cosa vedere nel catalogo aggiornato

Mercoledì 4 maggio

Summertime (stagione 3)

El Marginal (stagione 5)

Giovedì 5 maggio

Il pentavirato

Clark

Venerdì 6 maggio

The sound of magic

Mercoledì 11 maggio

42 giorni nell'oscurità

13 maggio

Avvocato di difesa

Lunedì 16 maggio

Vampire in the Garden

Martedì 17 maggio

The Future Diary (stagione 2)

Mercoledì 18 maggio

DI4RI

Lunedì 23 maggio

Ghost in the Shell: SAC 2045 (stagione 2)

Mercoledì 25 maggio

Date da mangiare a Phil (stagione 5)

Venerdì 27 maggio

Stranger Things (stagione 4 – volume 1)