Le nuove uscite di Netflix ad Aprile 2022, i film da vedere e le serie TV in arrivo Tra le nuove uscite di aprile 2022 su Netflix c’è la quinta stagione di Élite e la prima parte dell’ultima stagione di Better Call Saul. Dal 29 aprile, gli ultimi episodi di Ozark.

Il mese di aprile sarà ricco di uscite su Netflix, tra serie tv e film originali. Certamente, tra i titoli più attesi c'è la quinta stagione di Élite che uscirà l'8 aprile. Il teen drama spagnolo tornerà anche per una sesta stagione, ma intanto farete in tempo a godervi la quinta. Aprile è soprattutto il mese di Better Call Saul e dell'ultima parte di Ozark. Per quanto riguarda lo spin-off di Breaking Bad, la prima parte della sesta e ultima stagione è prevista per martedì 19 aprile; la seconda e ultima parte della stagione finale di Ozark è invece prevista per il 29 aprile. Tra i film originali c'è Nella bolla, una divertente commedia diretta da Judd Apatow con Pedro Pascal, Karen Gillan, David Duchovny, Peter Serafinowicz, Maria Bakalova e Leslie Mann.

I nuovi film da vedere su Netflix ad Aprile 2022

Venerdì 1 aprile

Nella Bolla

Sempre più bello

Il Sole a Mezzanotte

Apollo 10 e mezzo

Celeb Five: dietro le quinte

Battle: Freestyle

Giovedì 7 aprile

Ritorno allo spazio

Venerdì 8 aprile

The In Between – Non ti Perderò

Metal Lords

Yaksha

Danzando sul cristallo

Sabato 16 aprile

Venom: La Furia di Carnage

Martedì 19 aprile

White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch

Venerdì 22 aprile

Ti giro intorno

Mercoledì 27 aprile

L’assedio di Silverton

Giovedì 28 aprile

Bubble

Le serie tv su Netflix: cosa vedere nel catalogo aggiornato

Venerdì 1 aprile

Trivia Quest

L’Ultimo Bus del Mondo

The Home Edit: l’arte di organizzare la casa S2

Michela Giraud, la verità, lo giuro!

L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai

Giovedì 7 aprile

Senzo: omicidio di una star del calcio

Venerdì 8 aprile

Élite (stagione 5)

Tiger & Bunny (stagione 2)

Martedì 12 aprile

Hard Cell

Mercoledì 13 aprile

I parchi nazionali più belli del mondo

Felice o quasi (stagione 2)

Giovedì 14 aprile

Ultraman (Stagione 2)

Venerdì 15 aprile

Anatomy of a Scandal

Martedì 19 aprile

Better Call Saul (stagione 6 – prima parte)

Mercoledì 20 aprile

Russian Doll (stagione 2)

Yakamoz

Venerdì 22 aprile

Heartstopper

Selling Sunset

Venerdì 29 aprile

Ozark 4 – seconda parte

Sabato 30 aprile

The Vampire Diaries