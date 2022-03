Netflix, le serie tv e i film in scadenza ad Aprile 2022 Ecco le serie tv e i film che non saranno più disponibili nel catalogo Netflix nel mese di aprile 2022.

Proprio come ogni mese, Netflix è costretta a togliere tra i suoi contenuti film e serie tv dal catalogo per fare spazio alle nuove uscite. Tanti contenuti, infatti, non saranno più disponibili come per esempio i film di Shrek e il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis "Veloce come il vento". Giovedì 14 aprile è il giorno in cui scadono la maggior parte dei contenuti e tra questi Maschi contro Femmine, Notte prima degli Esami, Notte prima degli Esami – Oggi e Qualunquemente.

Come sapere quando Netflix toglie una serie tv o un film

Per sapere quando un film o una serie tv è in scadenza, sulla piattaforma vengono pubblicati dei messaggi all'interno delle schede dei rispettivi prodotti, che contengono la data e avvisano gli utenti. In più, è possibile controllare anche nella pagina dettagli della serie tv o del film in questione.

I contenuti in scadenza ad Aprile 2022, serie tv e film

La piattaforma streaming Netflix dovrà togliere dal suo catalogo nel mese di aprile, contenuti quali film per bambini e adulti, serie tv e documentari. Gli accordi di licenza tengono conto di tre fattori: la disponibilità dei diritti per il titolo, la popolarità e il costo. Ecco quali sono quelli in scadenza nel mese di aprile:

Venerdì 1 aprile

Focus – Niente è come sembra

Sabato 2 aprile

Appena un minuto

Martedì 5 aprile

Il cardellino

Il rito

Unknown – Senza identità

Mercoledì 6 aprile

Veloce come il vento

Giovedì 7 aprile

Tutte le mie notti

Domenica 10 aprile

Un amico straordinario

Lunedì 11 aprile

La furia dei titani

Macho

Shrek e vissero tutti felici e contenti – L'ultimo capitolo

Shrek terzo

Martedì 12 aprile

Kong: Skull Island

Giovedì 14 aprile

Bibi e Tina

Bibi e Tina II

Bibi e Tina: Femmine contro Maschi

Cinderella Story: Se la scarpetta calza

Doraemon – Il film: Nobita e l'isola del tesoro

Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell'esplorazione della Luna

Ex

Ex – Amici come prima!

Il curioso caso di Benjamin Button

Kevin Hart: Let Me Explain

Maquia

Maschi contro Femmine

Notte prima degli Esami

Notte prima degli Esami – Oggi

Qualunquemente

Quattro minuti

The Blind Side

The King – Luci ed ombre del re

The Wedding Party

Una pazza giornata a New York

Venerdì 15 aprile

Time Trap

Sabato 16 aprile

Cattivissimo me

Cattivissimo me 2

Jack Ryan – L'iniziazione

Minions

Lunedì 18 aprile

A plastic ocean

Martedì 19 aprile

D.N.A. – Decisamente Non Adatti

God's not dead 2