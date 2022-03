Netflix, le serie tv e i film in scadenza a marzo 2022 Ecco le serie tv e i film che non saranno più disponibili nel catalogo Netflix nel mese di marzo 2022.

Elisabetta Murina

Come ogni mese, su Netflix alcuni film e serie tv verranno rimosse dal catalogo per fare spazio alle nuove uscite. Tanti i contenuti che non saranno più disponibili, come The Amazing Spiderman 2, in scadenza il 15 marzo, Legend, il 2 marzo, e anche prodotti per bambini, come Lego Batman e Pokemon: Detective Picacku, che non saranno più visibili rispettivamente dal 6 e 11 marzo.

Come sapere quando un film o una serie tv sta per scadere su Netflix

Per sapere quando un film o una serie tv è in scadenza, sulla piattaforma vengono pubblicati dei messaggi all'interno delle schede dei rispettivi prodotti, che contengono la data e avvisano gli utenti. In più, è possibile controllare anche nella pagina dettagli della serie tv o del film in questione.

Quali sono i film e le serie tv in scadenza a marzo

Tanti i prodotti che la piattaforma streaming toglierà dal suo catalogo nel mese di marzo, come film per bambini e adulti, serie tv e documentari. E altrettante sono le ragioni per cui decide di farlo, come gli accordi di licenza, che tengono conto di tre fattori: la disponibilità dei diritti per il titolo, la popolarità e il costo. Ecco quali sono quelli in scadenza nel mese di marzo:

Mercoledì 2 marzo

Jupiter- Il destino dell'universo

Legend

Giovedì 3 marzo

Everybody’s Everything

Martin Eden

Domenica 6 marzo

Il segreto

Lego Batman

Parto col folle

Lunedì 7 marzo

Kahaani

L’amore sul divano

School of Roars

Viaggio nell’isola misteriosa

Giovedì 10 marzo

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick

Venerdì 11 marzo

Dolor y Gloria

Gli ultimi saranno ultimi

Pokémon: Detective Pikachu

Domenica 13 marzo

Blood Brother

Il club delle madri single

Kickboxer – il nuovo guerriero

La rivalsa di una madre – Breaking In

Skyscraper

Lunedì 14 marzo

Luther

L’imbattibile Daitarn 3

Il formidabile mondo di Bo

Il piccolo regno di Ben e Holly

Appunti sulla cecità

Hellboy

Il principe cerca moglie

Migliori nemici

Martedì 15 marzo

The amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

Mercoledì 16 marzo

La verità è che non gli piaci abbastanza

Giovedì 17 marzo

Best worst thing that ever could have happened

Venerdì 18 marzo

Godzilla II – King of the Monsters

Sabato 19 marzo

Alexis Viera: Una storia di sopravvivenza

Domenica 20 marzo

La legge dei più forti

Mercoledì 23 marzo

The C Word

Un paese quasi perfetto

Giovedì 24 marzo

Curtiz

Venerdì 25 marzo

Vivere

Sabato 26 marzo

South Park

c’è qualcosa nell’acqua

Mamma mia! Ci risiamo

Messi – Storia di un campione – documentario

Zombieland – Doppio colpo