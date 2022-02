Netflix, le serie TV e i film in scadenza a febbraio 2022 Ecco le serie tv e i film che non saranno più disponibili su Netflix nel mese di febbraio 2022.

Le serie tv e i film che non saranno più disponibili su Netflix nel mese di febbraio 2022. Come ogni mese, tanti contenuti che entrano fanno posto a tanti contenuti che escono fuori dal catalogo e tra questi segnaliamo il film "Gemini Man" con Will Smith, il 10 febbraio; il film con Brandon Lee "Il corvo", in scadenza il 14 febbraio; la trilogia di Jurassic Park il 15 febbraio; Il signor Diavolo in scadenza il 21 febbraio.

Come sapere quando una serie tv o un film va in scadenza su Netflix

Come fare a sapere quando una serie tv o un film va in scadenza sulla piattaforma Netflix? Sulla piattaforma, generalmente, vengono pubblicati messaggi da Netflix all'interno delle schede dei film e delle serie tv in modo da avvisare gli utenti. È possibile anche controllare nella pagina dei dettagli della serie tv e del film. Sulla parte superiore dello schermo per alcuni secondi quando si riproduce il titolo per la prima volta viene mostrata la data dell'ultimo giorno su Netflix.

Le serie tv e i film in scadenza a febbraio

Perché una serie tv o un film viene rimosso da Netflix? Come ha spiegato Netflix, la piattaforma ottiene le licenze di serie TV e film da studi di tutto il mondo. Alcuni vengono rimossi da Netflix per via degli accordi di licenza. Netflix considera tre fattori per rinnovare una licenza: la disponibilità dei diritti per il titolo; la popolarità e il costo; fattori relativi all'area geografica.

Domenica 13 febbraio

King Cobra

Lunedì 14 febbraio

A Heavy Heart

Il Corvo

La memoria dell'acqua

La Terra è piatta

Il corvo con Brandon Lee

Martedì 15 febbraio

40 anni vergine

American Pie 2

Anna Karenina

Death Race 2

E alla fine arriva Polly

Il pianista

Io vi dichiaro marito e…marito

Jurassic Park

Jurassic Park III

Jurassic World

Lei è troppo per me

Mr. Peabody e Sherman

Necropolis

O Brother, where art thou?

Ritorno al futuro

Ritorno al futuro parte 2

Ted 2

Ti odio, ti lascio, ti…

Una proposta per dire sì

Van Helsing

Mercoledì 16 febbraio

Rocky Handsome

Venerdì 18 febbraio

Sequestro

Lunedì 21 febbraio

Il signor Diavolo

Il signor Diavolo di Pupi Avati

Mercoledì 23 febbraio

La prima notte del giudizio

Tanu Weeds Manu

Tully

Giovedì 24 febbraio

La cena di Natale

Operazioni speciali

Sabato 26 febbraio

Force 2

Sballati d'amore

Domenica 27 febbraio

La llorona – Le lacrime del male

Le Iene

Pazze di me

Shazam!

Lunedì 28 febbraio

5 è il numero perfetto

Al vertice della tensione

Anaconda

Blow

Cemento Armato

Blow

Cuore artico

Da ladro a poliziotto

Easy Girl

Final Destination

Final Destination 3D

Final Destination 5

First Sunday – Non c'è più religione!

Godzilla (2014)

I poliziotti di riserva

Il sangue in bocca

In questo angolo di mondo

Julius Jr.

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johnny e dei suoi amici

Mi presenti i tuoi?

Mister Bugia

My all american

Nila

Non aprite quella porta (2003)

Pasolini

Radio Rebel

Resident Evil: The Final Chapter

Scemo & più Scemo

Senza domani

Stai lontana da me

Suspiria

Sylvanian Families: i deliziosi mini episodi

Takers

The Dragon Dentist

The Equalizer – Il Vendicatore

The Exorcism of Emily Rose

The Foreigner

The Social Network

The Truman Show

V per Vendetta

Zohan – Tutte le donne vengono al pettine