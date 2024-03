La saga dei Gucci pronta a diventare una serie tv, l’accordo della famiglia dopo il film di Ridley Scott La famiglia Gucci sarà nuovamente al centro di un racconto, ma stavolta non di un film, bensì di una serie televisiva. Giorgio Gucci della Alcor Film ha firmato con la casa di produzione Gaumont, per raccontare in maniera diversa dal film di Ridley Scott, la saga di una delle famiglie più note dell’alta moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La famiglia Gucci sarà nuovamente al centro di un prodotto artistico, stavolta non si tratta di un film, come quello diretto da Ridley Scott nel 2021, bensì di una serie televisiva. A riportarlo è la testata americana Variety. Il reparto italiano di Gaumont, nota casa di produzione cinematografica francese, ha reso nota la collaborazione con la Alcor Film di Giorgio Gucci e la sua famiglia. Il progetto è quello di costruire una vera e propria dinasty familiare, dove si ripercorre l'ascesa di una quella che era una bottega di artigiani fiorentini, capace di diventare una delle case di moda più influenti al mondo.

Una storia diversa dal film di Ridley Scott

Stando a quanto riportato dalla testata americana, la serie non racconterà un solo periodo della storia della famiglia Gucci, come era accaduto per il film di cui erano protagonisti Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani e Adam Driver in quello di Maurizio Gucci, ma sarà un excursus completo. La storia, infatti, partirà dagli Anni Ottanta, gli inizi con Guccio Gucci che sfociano poi nei conflitti all'interno della famiglia che, poi, hanno portato alla definitiva vendita del marchio. I Gucci, infatti, durante gli Anni Ottanta, hanno dovuto sezionare il loro patrimonio, vendendo le quote dell'azienda che, poi, è diventata una branca del gruppo francese che oggi è noto come Kering. Al momento, però, sarebbe ancora tutto da definire, non è stato scelto il regista e, di conseguenza, nemmeno un cast, ma è prevedibile che il progetto possa essere girato tra Francia, Regno Unito, Stati Uniti e ovviamente in Italia.

Il racconto della saga dei Gucci

Sul progetto si è espresso, però, Giorgio Gucci che ha parlato della volontà di valorizzare la storia della famiglia: "Siamo interessati a raccontare la storia di un'azienda di famiglia perché è ciò che è la saga dei Gucci. È stato sicuramente uno dei primi marchi italiani ad uscire dai nostri confini e approdare negli Stati Uniti e da lì nel resto del mondo, diventando protagonista assoluto della Dolce Vita qui a Roma". Anche Marco Rosi, General Manager di Gaumont Italia, ha dichiarato:

Sono orgoglioso di annunciare questo ambizioso progetto. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Giorgio Gucci e della sua famiglia di lavorare sulla storia di uno dei brand più iconici al mondo, il cui successo globale resta indissolubilmente legato all'eccellenza italiana e alla famiglia che ne è stata artefice.